Refugio de perros en Quito colapsa tras granizada: 900 animales necesitan ayuda

Una fuerte granizada colapsó el techo del refugio Fundación Lucky en Quito, dejando a 900 perros empapados

Perros rescatados en el refugio Fundación Lucky quedaron a la intemperie tras la granizada en Quito.

Requieren ayuda urgente. Una intensa granizada la tarde del jueves 20 de noviembre de 2025 provocó el colapso del techo del refugio de perros rescatados Fundación Lucky, dejando a 900 animales empapados y sin un lugar seguro donde refugiarse.

Los voluntarios describen la situación como crítica: "No hay calor, no hay techos, no hay descanso. Solo este frío que cala hasta los huesos… y 900 perritos temblando, buscando un rincón seco que no existe", compartió la Fundación en sus redes sociales.

Los daños tras la tormenta

El colapso del techo dejó las perreras inundadas y a los perros a la intemperie. El equipo del refugio trabaja contrarreloj para proteger a los animales y recuperar la infraestructura. "Es devastador… ver cómo todo lo poco que logramos levantar se destruye en minutos. Empezar de cero otra vez… mientras tantas vidas dependen de nosotros", indicaron los responsables de la Fundación.

No es la primera vez que la infraestructura sufre daños. En julio pasado, un remolino levantó los techos del refugio y dejó a los animales asustados. Después de diversos esfuerzos pudieron reconstruir el espacio, pero esta vez el desafío es mayor.

Techo del refugio de perros en Píntag colapsó por fuerte lluvia y granizo, dejando 900 animales afectados. Instagram: @luckybienestaranimal

Cómo ayudar a los perros de Fundación Lucky

La Fundación hace un llamado urgente a la ciudadanía para donar alimentos, cobijas, camas y materiales de construcción, con el fin de volver a brindar un hogar seguro a los 900 perros afectados.

Las donaciones en efectivo se pueden realizar a las siguientes cuentas:

Banco Pichincha: 2204144329, a nombre de María Alejandra Reyes Celi, cédula 1717345092

Banco Guayaquil: 29572750, a nombre de María Reyes, cédula 1717345092

Miles de usuarios en redes sociales han compartido mensajes de solidaridad, mientras la Fundación continúa trabajando para asegurar que los 900 animalitos recuperen un espacio protegido y seguro.

"Nos inundamos. Los techos ya no aguantaron la tempestad ⛈️ y se nos vinieron abajo, dejando todo empapado y sin protección… Hoy duele más que nunca. Hoy sí sentimos que ya no podemos", concluyeron desde la organización.

Fundación Lucky espera reconstruir el refugio y seguir brindando cuidado y esperanza a los perros rescatados en Quito, pero para hacerlo necesitan que otras personas se sumen a esta valiosa causa.

Los animales del refugio Fundación Lucky necesitan cobijas, comida y un espacio seguro después del colapso. Instagram: @luckybienestaranimal

