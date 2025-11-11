Fuerte congestión en av. Simón Bolívar y Ruta Viva por dos carriles cerrados en Quito

Según los conductores, la congestión provoca demoras de una hora en la av. Simón Bolívar, en Quito

Existe fuerte congestión en la av. Simón Bolívar, después de que el municipio cerró dos carriles.

Decenas de usuarios reclamaron este 11 de noviembre de 2025 a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) por la fuerte congestión que se generó entre las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, debido al cierre de dos carriles en sentido sur - norte.

La AMT informó que "existe carga vehicular" en la zona por la intervención vial que ejecutan los trabajadores municipales, quienes colocaron conos y barreras de de seguridad en dos carriles para realizar labores sobre el asfalto.

Distintos usuarios se quejaron del cierre sin previo aviso y refirieron que la congestión les había demorado la circulación hasta por más de una hora, mientras que otros indicaron que "estaban atrapados entre decenas de vehículos".

Usuarios reclaman por cierre en av. Simón Bolívar

Roberto Bonilla fue uno de los afectados. "Alcalde Pabel Muñoz no es justo estar metido más de una hora en un tráfico que se pudo haber gestionado y planificado de mejor manera por obras imprevistas. Es un caos la Simón Bolívar", reclamó.

La internauta Liz, en cambio, lamentó que las autoridades de la capital "no tienen planificación para hacer trabajos, cerrada la Simón Bolívar, la avenida más transitada", escribió en la red social X.

Señor alcalde @pabelml no es justo estar metido más de 1 hora en un tráfico que pudo haber sido gestionado y planificado de mejor manera por obras imprevistas. Es un caos la Simón Bolivar @AMT_Quito @ObrasQuito pic.twitter.com/G4FWNbApRq — Roberto Bonilla (@rbonillamendez) November 11, 2025

La AMT no informó una hora estimada en la que se reanudaría el tránsito. En el lugar, los tres carriles estaban copados por autos, tráilers y buses que intentaban dirigirse al norte de la ciudad hasta antes del mediodía.

Por trabajos viales.



Dirección: av. Simón Bolívar y Ruta Viva

Existe carga vehicular

Sentido: sur-norte

Ruta alterna: av. Simón Bolívar



Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/4vwuiFY29x — AMTQuito (@AMT_Quito) November 11, 2025

Por ello, el ECU 911 recomendó tomar rutas alternas y respetar las señales de tránsito para evitar siniestros viales. Solo hay paso por un carril en la zona.

