Fiestas de Quito 2025: conoce la agenda del 20 de noviembre

La agenda por las fiestas de fundación arrancaron con una ceremonia religiosa

Bastoneras desfilaron este 19 de noviembre por las calles del Centro de Quito.

Desde este 19 de noviembre de 2025, Quito ya celebra sus fiestas de fundación. El inicio de los festejos estuvo marcado por un evento religioso: el Tedeum.

Te invitamos a leer: Matriculación vehicular y otros trámites se suspenden por 48 horas en Quito

Se trata de una ceremonia religiosa católica que se realiza para dar gracias, pedir protección y marcar el inicio de celebraciones cívicas importantes. Su nombre proviene del himno latino Te Deum laudamus (“A ti, Dios, te alabamos”), uno de los cantos más antiguos de la Iglesia.

Trole y Ecovía tendrán multas por mala conducta: estas son las nuevas reglas Leer más

La agenda de diversas actividades continúa con una programación diversa que llenará plazas, parques y calles con música, arte, desfiles y encuentros comunitarios.

Actividades para el 20 de noviembre

Para este jueves 20 de noviembre está previsto el saludo a la ciudad. Las Unidades Educativas Municipales rendirán homenaje a Quito con un recorrido lleno de color y entusiasmo.

El desfile partirá desde el Bulevar 24 de Mayo y avanzará hasta la Plaza Grande, en el Centro Histórico, desde las 08:00.

El sábado 22 de noviembre será el Desfile de la Confraternidad Norte. Uno de los eventos más esperados se desarrollará en el Parque Bicentenario, ubicado en la antigua terminal aérea de Quito, sobre la av. Río Amazonas. Inicia a las 10:00.

Ese mismo día se realizará encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales – Chavezpamba 2025, desde las 10:00. El espacio reunirá tradiciones, arte rural y expresiones comunitarias que muestran la riqueza cultural de las parroquias del norte de la ciudad.

Las actividades siguen esta semana y el domingo 23 de noviembre será el Desfile de la Confraternidad Sur, que se iniciará en el redondel de El Calzado, sobre la av. Teniente Hugo Ortiz, y recorrerá la ciudad hasta llegar al redondel de la calle Quisquis. Comienza a las 10:00.

Con estas actividades, Quito empieza oficialmente a sus fiestas de fundación 2025. La ciudad espera la participación masiva de sus habitantes y turistas en un ambiente de unidad, cultura y celebración.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!