Estos son los puntos de control en la Simón Bolívar y Ruta Viva este 20 de noviembre

La av. Simón Bolívar y Ruta Viva son dos de las vías con mayor riesgo en Quito

La AMT intensificó los controles a vehículos pesados en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) despliega este 20 de noviembre de 2025 operativos en varios puntos de la ciudad, una estrategia que forma parte de las medidas urgentes para reducir la cantidad de siniestros en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, dos de las vías con mayor riesgo en la capital.

Desde las 10:00, en el sur de Quito, los agentes instalarán un punto de control de estado etílico en la intersección de la Simón Bolívar y la calle Sarahurco. El operativo se realizará hasta las 12:00.

En el valle, la Ruta Viva concentra dos intervenciones: una revisión de vehículos pesados en el km 8, también de 10:00 a 12:00, y un control preventivo de velocidad en el mismo sector entre las 13:30 y las 14:30.

En el norte, la jornada arrancó temprano. Desde las 08:30 hasta las 10:00 se efectuó un operativo de control de flujo y verificación preventiva en la Simón Bolívar y la E28B, punto donde suele registrarse alta afluencia vehicular.

Prevenir siniestros viales

Las autoridades insisten en que estos controles buscan atacar las principales causas de siniestros fatales en la ciudad: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, irrespeto a las señales, maniobras peligrosas y falta de distancia entre vehículos.

Aunque los operativos generan molestias para algunos conductores, la AMT recalca que la seguridad vial depende también del comportamiento de quienes circulan por la ciudad. El mensaje es claro: la velocidad mata; cada vida cuenta.

Restricción para vehículos pesados

El alcalde, Pabel Muñoz, decidió poner en marcha una nueva restricción de circulación para vehículos de carga pesada y para unidades que transportan sustancias químicas peligrosas. La medida comenzará a regir el 1 de diciembre de 2025.

El esquema de restricción operará todos los días, de lunes a domingo, en dos franjas: de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00.

Sin embargo, durante los primeros cuatro meses se aplicará solo en el horario matutino, de 06:00 a 10:00, como una fase de adaptación destinada a transportistas y operadores logísticos.

Los tramos definidos para esta limitación son dos de las vías más estratégicas y conflictivas de la ciudad:

Avenida Simón Bolívar: desde la curva de Santa Rosa, en el sur, hasta su conexión con la Panamericana Norte

Ruta Viva: desde su enlace con la Simón Bolívar (oeste) hasta la avenida Oswaldo Guayasamín (este)

Ambas arterias registran altos índices de siniestros vinculados al exceso de velocidad y al paso de vehículos de gran tonelaje. Con esta restricción, el Municipio espera reducir riesgos para peatones, ciclistas y conductores, además de mejorar la fluidez del tránsito en los horarios más cargados de la ciudad.

