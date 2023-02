La presencia de perros y gatos callejeros en los diferentes sectores de Quito es un problema de salud pública que deja en evidencia la escasa gestión municipal para reducir el incremento de esta población y, además, vislumbra el escaso nivel de responsabilidad y compromiso que tienen algunos capitalinos con sus mascotas.

Expertos y autoridades ya se han referido a la temática por reiteradas ocasiones, concluyendo que una campaña severa de esterilización sería la principal salida para mitigar la proliferación de estos animalitos.

Pero la responsabilidad de los ciudadanos que toman a cargo una o varias mascotas también es otra salida. Y en su caso, esterilizarlos es una obligación; así como proveerles de un hogar seguro, alimento y buen trato.

Pero, ¿cuáles son los principales limitantes que tiene la gente para no sumarse a estas campañas?

Eugenia Sánchez vive en Caupichu, sur de la urbe y tiene cinco perros y dos gatos. Ninguno fue castrado y en cada camada, hay una hembra.

El principal impedimento que tiene la mujer sexagenaria para evitar la procreación de más crías es el desconocimiento de sitios autorizados, seguido de la carencia económica en que vive.

Según comenta, una vecina le contó que por cada animal podrían cobrar hasta 60 dólares, monto del que adolece, más aún si multiplica por dos seres (incluido el gato).

“Cuando la perrita y la gata están en celo, las encierro. No puedo hacer más”, acotó.

Desde el Municipio de Quito, Francisco Viteri, secretario de Salud, menciona que para beneficio de la gente están disponibles los servicios de los tres centros de atención veterinaria, rescate y acogida ubicados en Calderón, Quito Sur y Los Chillos. Aquí, la esterilización es gratuita, así como diagnósticos y la adopción de animalitos rescatados.

Lo cierto es que estas clínicas son anónimas para algunas personas, como Mónica Macas, residente de la Ferroviaria, en el sur. Ella tiene una perrita llamada Aldana. Llegó a la puerta de su casa hace tres meses y desde entonces no tuvo corazón para abandonarla.

Profesionales. El personal a cargo de los animalitos son veterinarios y previo a la esterilización u otra intervención, auscultan a las mascotas para dar un diagnóstico. Gustavo Guamán

Macas desconocía de este servicio público animal hasta que su hijo se enteró a través de las redes sociales.

“Averigüé en una veterinaria privada y me cobraban 50 dólares, pero no me daba confianza. Aquí, como es gratuito solo debo tener paciencia para que atiendan a Aldanita. Los perritos son como bebés, merecen asistencia, atención y todas las cosas que un niño. Son responsabilidades, pero vale la pena por el amor que recibimos de ellos”.

Según las autoridades municipales, los interesados deben comunicarse al número 1800 510 510, para tomar un turno, el mismo que será otorgado hasta 72 horas después.

Las cifras de la secretaría de Salud revelan que al día atienden entre 35 y 40 animales, para la esterilización.

En los centros de acogida tienen para adopción a 50 seres, entre perros y gatos. Este último proceso se lleva a cabo cada domingo, a través de ferias que llevan a cabo en diferentes parques de la ciudad.

Pese a que existen otros habitantes que indicaron que es difícil tomar una cita, desde el Cabildo se refirieron para pedir paciencia y constancia, ya que existe mucha demanda.

Entre las recomendaciones básicas que deben tomar en cuenta los dueños de gatos y perros previo a la intervención quirúrgica están: tener mínimo tres meses de vida, llevar a la mascota en ayuno; es decir, alimentarla hasta las 18:00 del día anterior y bañarla.