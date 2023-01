La eutanasia no solventa el dilema de los perros callejeros

La sobrepoblación de la fauna urbana es uno de los mayores inconvenientes que enfrenta Quito. En las esquinas, avenidas e incluso al pie de la puerta de viviendas es común observar a uno o más perros deambulando. Lo mismo sucede con los gatos, que en techos, jardines o casas abandonadas buscan un refugio ante el abandono de sus dueños.

A través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito, se conoció que tras realizar un estudio el año pasado, identificaron que este 2023 existirá un aumento del 25 % de esta población callejera.

Los datos revelan que por cada kilómetro cuadrado habría 183 perros y 131 gatos vagabundos. Es decir, en todo el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) esta población ascenderá a 1’329.790, de los que el 58 % corresponde a canes y la diferencia a felinos.

Desde la Municipalidad se promovió y aprobó una ordenanza para garantizar la tenencia de animales, pero pese a ello este malestar persiste. Y en tiempo electoral este asunto es abordado demagógicamente y las soluciones casi no aparecen o sino surgen unas sin fundamento técnico, legal o con escaso conocimiento de la realidad.

Así lo sostiene Shady Heredia, coordinadora de la fundación Fondo Animal y veterinaria, refiriéndose a las declaraciones vertidas por el candidato a concejal de la ciudad, Jonathan Carrera, quien en una entrevista radial dijo que la solución para erradicar la presencia de animales callejeros es la eutanasia.

Necesitamos frenar la llave de agua de perros y gatos, pero con acciones reales. Shany Heredia, activista y veterinaria



“Está comprobado por años que esta práctica no reduce la sobrepoblación. Solo es un parche para quitarnos la pena y limpiar la conciencia. Esto se propone sin ningún tipo de sustento, solo porque no se quiere ver y tratar el problema que no son los perros, sino las personas, que son quienes no tienen conciencia social ni educación”.

La experta además aclara que es imposible aplicar eutanasia (procedimiento médico sin dolor, molestia ni sufrimiento físico) en la población mencionada, sino que lo que se estaría proponiendo es erradicar a los animales, mediante la colocación de veneno en diferentes puntos de la ciudad.

En los siete primeros días de este 2023 (desde el 2 hasta el 9 de enero), la fundación Protección Animal Ecuador (PAE) receptó 77 animales abandonados. De ellos, 59 son perros y 18 gatos. Pero este dato apenas es el comienzo, afirman los representantes de la misma.

Según Heredia, las principales razones por las que las mascotas son abandonadas por sus dueños son: el cambio de casa, problemas de comportamiento del animal, el tamaño y aparecimiento de enfermedades serias.

Pero también da algunas soluciones que atacarían directamente a la raíz del problema, que sería la reproducción y venta de animales de raza.

Al respecto, la veterinaria y animalista sostiene que es importante prohibir este negocio, sin distinción alguna. En segundo lugar, hace hincapié en la esterilización e identificación obligatoria de toda la fauna urbana para conocer quiénes son los dueños y a qué sector pertenecen. Ante esto, el Municipio está desarrollando el sistema REMETFU (Registro Metropolitano de Fauna Urbana), el cual aún no entra en marcha.

“Las autoridades deben ser conscientes que esto generará más abandono porque la gente no querrá responsabilizarse por todos los animalitos. Hay que tomar medidas ante eso y obligar a que se cumplan las ordenanzas. Es básico esterilizar y cuidar a los animales”, enfatizó.

La tercera solución recae en reinsertar a estas mascotas a un hogar, pese a que existe un estudio que también determina que no hay casa para todos los callejeritos.

“Si empezamos a tomar acciones desde este año, el cambio recién podremos verlo en 50 años, como mínimo. La sociedad tiene que educarse, apoyar para que no se incrementen más animales”, finaliza.

Actualmente, no existe un registro de cuántas fundaciones o albergues de animales hay en todo el DMQ, pero a través de redes sociales se difunde información de algunos que tienen desde 40 hasta 700 animalitos rescatados de las calles.