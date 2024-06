Pichincha: ANT iniciará la entrega de licencias de conducir en tres cantones

Desde este 3 de junio de 2024, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entregará licencias de conducir en tres cantones de Pichincha.

Brigadas especiales y funcionarios de la entidad serán los encargados de atender a usuarios de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito.

Según la ANT, el objetivo es cubrir la alta demanda de licencias de conducir en esas zonas del noroccidente de la provincia de Pichincha.

Las brigadas de la institución estatal atenderán en la Sala de Sesiones del Municipio de Pedro Vicente Maldonado desde el lunes 3 al viernes 7 de junio. El horario de atención será de 08:00 a 16:45.

En ese espacio los usuarios podrán tramitar su licencia de conducir por primera vez, renovación o duplicado. De acuerdo con información de la ANT, los turnos se entregarán conforme a la orden de llegada.

La institución recordó que las personas que residan en los tres cantones de Pichincha deben presentarse para el trámite con todos los requisitos y con la orden de pago generada en su página web.

Los usuarios que requieran de licencias no profesionales deben presentar el certificado de conductor no profesional tipo B emitido por una Escuela de Capacitación para Conductores no profesionales autorizada por la ANT, el permiso de aprendizaje, el resultado del examen psicosensométrico, aprobado, el certificado o carné de tipo sanguíneo extendido por la Cruz Roja.

Si se trata de una renovación es necesario presentar la licencia de conducir caducada. En caso de pérdida o robo debe acudir con la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura.

El detalle de todos los requisitos y costos los puede revisar en la página web de ANT.

