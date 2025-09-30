Enfrentamientos por una protesta frente a la Universidad Central, en Quito

La AMT dijo que un grupo de personas bloqueó la circulación de la av. América, frente a la Universidad Central

Los agentes de la Policía llegaron a la Plaza Indoamérica para dispersar a los manifestantes, quienes se congregaron en los exteriores de la Universidad Central

Un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional se registró la noche de este 30 de septiembre de 2025 en la Plaza Indoamérica, en el sector de la Universidad Central, en el centro - norte de Quito.

En esa zona, un grupo de personas se congregó desde la tarde y bloqueó el paso sobre esa avenida América. Horas después, antes de las 18:00, había cientos de asistentes, entre jóvenes y artistas, quienes acudieron al "plantón estudiantil y ciudadano" organizado en el marco del noveno día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Aunque una fuerte lluvia cayó sobre esa zona de la ciudad, el plantón continuó. Sin embargo, antes de que anochezca comenzaron los disturbios. Las personas reportaron en redes sociales que se habían lanzado bombas hacia la plaza y en el lugar había una gran nube de humo.

Pasadas las 19:30 se registraron manifestaciones con quema de llantas, por lo cual se desplegó un contingente de policías para dispersar a los asistentes.

⭕ #ParoNacionalEcuador | Plantón estudiantil y ciudadano en #Quito, Plaza Indoamérica.

En solidaridad con los pueblos indígenas en resistencia y rechazo a las medidas económicas de #DanielNoboa.#ParoNacional2025 #Conaie pic.twitter.com/BHfSBS4Hw5 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 30, 2025

En redes sociales se reportó que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y formaron una barrera para obligar a las personas a retroceder.

Había algunos ciudadanos que ingresaron al predio de la universidad. Se observó que también llegaron tanquetas antidisturbios.

Pese a los enfrentamientos, no se registraron personas heridas. La AMT aseguró que el tránsito se reanudó parcialmente cerca de las 19:00, pero casi a las 20:00 el paso se normalizó.

