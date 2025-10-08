Expreso
Una joven francesa fue rescatada por bomberos tras sufrir una caída mientras recorría el volcán Rucu Pichincha en Quito.Cortesía

Emergencia en el Rucu Pichincha: bomberos rescatan a turista francesa

Turista francesa rescatada por bomberos tras accidente en el Rucu Pichincha

La tarde de este miércoles 8 de octubre, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió de manera inmediata a un llamado de auxilio desde el Rucu Pichincha, tras el reporte de una excursionista que sufrió una caída en la zona montañosa.

Accidente en alta montaña

Al llegar al lugar, los bomberos brindaron atención a una joven de nacionalidad francesa, de 21 años, quien formaba parte de un grupo de seis excursionistas que realizaban una caminata por el volcán. La turista presentaba múltiples contusiones, pero afortunadamente no registró heridas de gravedad.

Con el apoyo del equipo de rescate especializado en alta montaña, se garantizó el bienestar de la joven y de sus acompañantes, realizando un descenso controlado y seguro hasta una zona estable.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó que el Rucu Pichincha, pese a ser una de las rutas preferidas por turistas nacionales y extranjeros, requiere preparación física, equipo adecuado y condiciones climáticas favorables para evitar accidentes.

Además, reiteró la importancia de registrar las excursiones y seguir las recomendaciones de seguridad antes de ascender a zonas de alta montaña.

