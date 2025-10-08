Emergencia en el Rucu Pichincha: bomberos rescatan a turista francesa

Una joven francesa fue rescatada por bomberos tras sufrir una caída mientras recorría el volcán Rucu Pichincha en Quito.

La tarde de este miércoles 8 de octubre, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió de manera inmediata a un llamado de auxilio desde el Rucu Pichincha, tras el reporte de una excursionista que sufrió una caída en la zona montañosa.

Le invitamos a que lea: Aeropuerto de Quito recibe premio por proyecto de conservación ambiental

Accidente en alta montaña

¿Habrá Pico y Placa en Quito el jueves 9 de octubre? Leer más

Al llegar al lugar, los bomberos brindaron atención a una joven de nacionalidad francesa, de 21 años, quien formaba parte de un grupo de seis excursionistas que realizaban una caminata por el volcán. La turista presentaba múltiples contusiones, pero afortunadamente no registró heridas de gravedad.

Con el apoyo del equipo de rescate especializado en alta montaña, se garantizó el bienestar de la joven y de sus acompañantes, realizando un descenso controlado y seguro hasta una zona estable.

🏔️ #RescateEnMontaña | Nuestro equipo acudió a un llamado de ayuda desde el Rucu Pichincha, donde se reportó la caída de una excursionista.



🧑🏻‍🚒 En el lugar brindamos atención a una joven francesa de 21 años, quien presentaba múltiples contusiones. Afortunadamente no presenta… pic.twitter.com/S0R1Wt2eqK — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 8, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó que el Rucu Pichincha, pese a ser una de las rutas preferidas por turistas nacionales y extranjeros, requiere preparación física, equipo adecuado y condiciones climáticas favorables para evitar accidentes.

Además, reiteró la importancia de registrar las excursiones y seguir las recomendaciones de seguridad antes de ascender a zonas de alta montaña.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.