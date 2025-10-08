¿Habrá Pico y Placa en Quito el jueves 9 de octubre?

La medida vial se activa en el casco urbano de la capital con el fin de reducir la congestión vial en las calles principales

La medida aplica a autos y motos dentro del casco urbano. No se activa en los valles de la capital.

El Pico y Placa es un mecanismo de control vehicular que limita la circulación de automóviles según el último dígito de su placa, con el objetivo de reducir la congestión y mejorar la movilidad en la ciudad. En Quito, esta restricción se aplica de lunes a viernes en horarios específicos, afectando distintos grupos de vehículos cada día. Sin embargo, existen excepciones durante días feriados y fines de semana.

Tras que el presidente Daniel Noboa ampliara el feriado del 9 de octubre, fecha en el que se conmemora la Independencia de Guayaquil del viernes 10 al jueves, la medida de restricción vial no entrará en vigencia y habrá libre circulación.

Eso no quiere decir que no se realizarán controles en las vías de la capital. La AMT ha anunciado un operativo especial para garantizar la seguridad vial. La entidad indicó que se desplegarán agentes civiles de tránsito (ACT) en puntos estratégicos de la ciudad, como la Panamericana Norte y García Moreno, la avenida Maldonado y Patricio Barberis, y la avenida Simón Bolívar, sector El Troje. Estos operativos buscan mantener la fluidez vehicular y prevenir siniestros en las vías.

Otros controles en las vías

Además, se realizarán controles de documentos, rutas y frecuencias, así como operativos contra el transporte informal. En las cinco terminales terrestres —Carcelén, Quitumbe, La Ofelia, Río Coca y La Marín— se verificarán visualmente las unidades de transporte público para garantizar viajes seguros a los usuarios.

En lugares de alta concurrencia, como balnearios, mercados y centros comerciales, los agentes controlarán el respeto a las normas de tránsito, el correcto estacionamiento y la seguridad de los peatones. Asimismo, la AMT recordó que el Paseo Dominical está suspendido temporalmente debido a obras en la avenida Galo Plaza Lasso, entre la calle N68 De los Arupos y la intersección con la avenida El Inca y Amazonas.

Para el feriado también se han reportado cuatro eventos de concurrencia masiva, dos de los cuales requerirán cierres viales: el Desfile de la Confraternidad, que se realizará el sábado 11 de octubre en Pintag, y el Desfile de la Ruralidad Inversiva, previsto el mismo día a las 16:00 en el Centro Histórico. En los sitios habilitarán rutas alternas.

