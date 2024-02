Dos proyectos de vecinos priman en el sector La Mariscal

Los vecinos de La Mariscal optaron por uno de los pedidos más frecuentes que se solicitan dentro de los presupuestos participativos. En asamblea general los habitantes votaron a favor de que se rehabilite el parque Julio Andrade Marín, considerado un ícono del sector.

Para el período 2023-2024 se ejecutaron 556 obras y 42 proyectos sociales en las nueve administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), con un presupuesto de 22’671.000, lo que significó un incremento de 1’191.000 dólares respecto al 2022. Muchas de las obras están en ejecución este año en la ciudad.

Entre los pedidos más solicitados en 2023 por parte de la comunidad están los trabajos de vialidad, como adoquinados, bordillos, asfaltados, etc. También hay obras de infraestructura como la rehabilitación de áreas verdes, casas comunales, juegos inclusivos, mejoras de canchas deportivas, cerramientos y más.

Asimismo, la comunidad puede optar por proyectos sociales como talleres, capacitaciones a grupos de atención prioritaria, proyectos de arte urbano, desarrollo cultural, remediación ambiental, entre otros.

Desde hace 40 años, Luis Cevallos tiene una carpintería cerca al parque Julio Andrade Marín. En octubre de 2023, su local fue víctima de la delincuencia. En ese entonces le robaron sus herramientas de trabajo.

Para Cevallos, no solo la delincuencia es el problema, también las personas que consumen bebidas alcohólicas u otras sustancias. “Hay jóvenes que vienen y cuando están tomados llegan los problemas. La Policía los desaloja, pero siempre regresan”, dice.

Cristina Rivadeneira, administradora zonal de La Mariscal, menciona que los vecinos del lugar priorizaron la rehabilitación de este espacio, ya que es considerado un ícono del sector, visitado principalmente por los adultos mayores.

Si bien las obras de readecuación de las áreas internas del lugar todavía no empiezan, Rivadeneira señala que los operativos de control se han fortalecido especialmente para sacar a libadores del lugar. Solo en enero de este 2024, en La Mariscal, fueron retiradas 770 personas del espacio público por consumo de alcohol.

“Con la renovación del parque queremos frenar este tipo de actividades y que se dé un uso apropiado del espacio público”, agrega la funcionaria.

Los estudios para la obra de readecuación están previstos que se inicien a partir de mayo de este año. Con ellos se definirán los trabajos necesarios.

Otra iniciativa que se propuso en las reuniones de presupuestos participativos fue impulsar la red verde La Mariscal, en conjunto con la asamblea barrial y el colectivo Iniciativa Urbana Mariscal Sucre.

Ekaterina Armijos, coordinadora de vinculación del proyecto, indica que uno de los objetivos es mejorar las condiciones de arbolado urbano en la zona. La iniciativa consiste en sembrar árboles, arreglar las jardineras y ampliar los alcorques.

Recuerda que antes solo existían árboles en la acera, ahora la intención es recuperar el espacio y el nombre de ‘ciudad jardín’ que tenía el sector en los años 20 y la hizo famosa.

Una primera fase ya se ejecutó en 2023 en la calle Jerónimo Carrión y Ulpiano Páez, y una segunda en la calle Vicente Ramón Roca y Tamayo.

Mercedes Taipe tiene un local de donas hace 10 años en la calle Tamayo. Los trabajos en las veredas se realizaron cuatro meses atrás y duraron, según cuenta, tres días.

Ese tiempo tuvo que cerrar su negocio porque los clientes no podían pasar. Indica que si bien es una obra que favorece los espacios verdes, le preocupa que las personas no las cuiden y por el contrario pasen sobre los alcorques y las jardineras que se colocaron.

Como dueña de mi negocio, los trabajos de las jardineras sí me incomodaron unos días. Lo que más me preocupa es que las personas no cuidan esos espacios

Mercedes Taipe, dueña de un negocio