Dos emergencias viales en Quito dejan varios heridos este 4 de septiembre

Bomberos de Quito atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de San Rafael, Yaruquí.

La mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025, Quito registró dos emergencias viales en distintos sectores de la ciudad, que dejaron varias personas heridas y afectaron la movilidad en las zonas involucradas.

Accidente de tránsito en Yaruquí

El primer siniestro ocurrió en el sector de Yaruquí, al oriente de la capital, pasando el redondel de Tababela. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que su personal brindó atención a dos personas lesionadas, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asistió a otros dos heridos.

Por el impacto, la vía quedó parcialmente habilitada en ambos sentidos. En el lugar se esparcieron pedazos de plástico, vidrio y combustible, lo que obligó a las autoridades a coordinar labores de limpieza y control de riesgos.

Emergencia en Cotocollao, norte de Quito

Casi de manera simultánea, en el sector de Cotocollao, al norte de la ciudad, se registró otro accidente de tránsito. Según el CBQ, cuatro personas resultaron afectadas, de las cuales dos fueron trasladadas a casas de salud para recibir atención especializada.

La zona fue acordonada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los equipos de rescate. Agentes civiles de tránsito se encargaron de gestionar la movilidad mientras se levantaban las evidencias del siniestro.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de Cotocollao, al norte de Quito.



🚑 Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas y trasladamos a dos de ellas a casa de salud.



👉 Recuerda conducir con precaución y… pic.twitter.com/F2JgHDr2IH — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 4, 2025

Autoridades llaman a la prevención

Las autoridades municipales recordaron a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia adecuada entre vehículos y revisar las condiciones técnicas de sus automotores para prevenir accidentes de tránsito.

