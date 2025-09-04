Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

accidente de tránsito en Quito
Bomberos de Quito atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de San Rafael, Yaruquí.Cortesía Bomberos

Dos emergencias viales en Quito dejan varios heridos este 4 de septiembre

El choque múltiple en la vía E35 dejó varias personas afectadas. Se registraron cierres viales 

La mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025, Quito registró dos emergencias viales en distintos sectores de la ciudad, que dejaron varias personas heridas y afectaron la movilidad en las zonas involucradas.

Le invitamos a que lea: Metro de Quito desmiente alerta de alto riesgo y garantiza seguridad de usuarios

Accidente de tránsito en Yaruquí

Orden. El Ministerio de Cultura dispuso que se suspenda la obra del edificio en Guápulo.

Guápulo en riesgo: ciudadanos buscan frenar construcción en área patrimonial

Leer más

El primer siniestro ocurrió en el sector de Yaruquí, al oriente de la capital, pasando el redondel de Tababela. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que su personal brindó atención a dos personas lesionadas, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asistió a otros dos heridos.

Por el impacto, la vía quedó parcialmente habilitada en ambos sentidos. En el lugar se esparcieron pedazos de plástico, vidrio y combustible, lo que obligó a las autoridades a coordinar labores de limpieza y control de riesgos.

Emergencia en Cotocollao, norte de Quito

Casi de manera simultánea, en el sector de Cotocollao, al norte de la ciudad, se registró otro accidente de tránsito. Según el CBQ, cuatro personas resultaron afectadas, de las cuales dos fueron trasladadas a casas de salud para recibir atención especializada.

La zona fue acordonada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los equipos de rescate. Agentes civiles de tránsito se encargaron de gestionar la movilidad mientras se levantaban las evidencias del siniestro.

Autoridades llaman a la prevención

Las autoridades municipales recordaron a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia adecuada entre vehículos y revisar las condiciones técnicas de sus automotores para prevenir accidentes de tránsito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lo que se sabe sobre el asesinato de estudiante frente a su colegio en Manta

  2. Operativo en el aeropuerto de Guayaquil frustra el envío de 24 cangrejos rojos

  3. Requisitos y pasos para retirar los fondos de cesantía del Biess

  4. Argentina vs. Venezuela: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el juego de eliminatorias

  5. Quito sanciona a dos personas por maltrato animal con multas de más de $ 5.000

LO MÁS VISTO

  1. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  2. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

  3. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  4. ¿Por qué la Fiscalía relaciona a Rafael Correa con el caso Villavicencio?

  5. Marco Rubio en Ecuador: los intereses detrás de la visita del secretario de EE. UU.

Te recomendamos