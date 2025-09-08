¿Dónde hacer trámites municipales de Quito, sin filas? Guía rápida

Realizar gestiones en línea le ahorrará tiempo y el Municipio de Quito dispone de catálogo en su web. Lea aquí cómo acceder

¿Necesita hacer un trámite en el Municipio de Quito y no tiene tiempo de acercarse a las oficinas de las administraciones zonales o empresas municipales y hacer largas filas? Existen formas de realizarlos evitando ese problema y están al alcance de sus manos.

Solo debe ingresar al sitio https://servicios.quito.gob.ec/tramites, en donde encontrará el catálogo de trámites. El paso primordial para poder hacer uso de los servicios digitales del Municipio de Quito es firmar física o digitalmente el Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. Este debe subirse al portal, luego de crear una cuenta, con el número de cédula y una clave del usuario.

Para ello debe registrarse una dirección de correo electrónico y datos personales. Este acuerdo también puede presentarse de manera presencial, en su administración zonal más cercana. Además, deberá adjuntar un PDF de su cédula de identidad. En el caso de personas jurídicas, se debe incluir, además, el nombramiento del representante legal.

Cuando el Municipio apruebe su acuerdo, estará habilitado para usar el portal de servicios municipales. Para encontrar su trámite, de clic en la pestaña de la parte superior derecha de la pantalla titulada Filtros de búsqueda, para seleccionar la o las entidades en las que necesita realizar su gestión y se reducirán las opciones.

El Municipio de Quito tiene en su página web un catálogo de trámites para que los usuarios puedan realizarlos en línea. Hay que registrarse. Captura de Pantalla

Estas entidades constan en el listado:

AMT

AMC

Cuerpo de Bomberos

Centros culturales Benjamin Carrión, Itchimbía y Metropolitano

Centro de Equidad y Justicia

Quito Honesto

Conquito

Direcciones metropolitanas de Bienes Inmuebles, Catastro, Gestión Documental y Archivo, Gestión Territorial, Servicios Ciudadanos, Financiera y Tributaria

Empresas Públicas Metropolitanas de Rastro, Transporte de Pasajeros, Epmmop, Epmaps, Emgirs, Quito Turismo Emseguridad, Metro de Quito

Fundaciones Museos de la Ciudad y Teatro Nacional Sucre

Instituto Metropolitano de Patrimonio

Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia

Parque Urbano Cumandá

Procuraduría Metropolitana de Quito

Registro de la Propiedad

Secretarías de Ambiente, Cultura, Seguridad, Educación, Recreación y Deporte, Hábitat y Ordenamiento Territorial, Movilidad, Salud, Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación Ciudadana, Planificación, Seguridad y Gobernabilidad, del Concejo Metropolitano de Quito

Servicios Ciudadanos

Teatro Capitol

Unidad Especial Regula tu Barrio

Unidad Patronato San José

También puede revisar el listado completo de los trámites disponibles, uno por uno, que se despliegan en la pantalla. Allí hay decenas de posibilidades. Además, hay un apartado para los trámites más buscados, entre los que constan los de catastro, los de Sistema Urbano de Información Metropolitana, los Permisos para espectáculos públicos, el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA), el botón de pago para tasas ambientales, el generador de órdenes de pago para regularización de áreas, entre otros.

Si usted necesita información, en la esquina inferior izquierda hay un botón con la imagen de un oso de anteojos llamado Quito Bot, en donde podrá hacer sus consultas. Además, varios trámites permiten hacer videollamadas con funcionarios municipales para hacer consultas o comunicase con el Contact Center Municipal: 1800 510 510 ó 101. También se puede escribir un mensaje de correo electrónico a la dirección serviciosciudadanos@quito.gob.ec.

