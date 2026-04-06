Detienen a tramitador que ofrecía servicios de matriculación y revisión en Quito

Imagen referencial. Los tramitadores operan cerca a los centros de revisión y matriculación de Quito.

Las irregularidades en los trámites de matriculación y revisión técnica en Quito suman un nuevo caso. Un presunto intermediario fue aprehendido en medio de un operativo coordinado con la Policía Judicial.

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En un comunicado, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el 4 de abril de 2026, en un operativo coordinado con la Policía Judicial, fue detenido un presunto tramitador que ofrecía de forma irregular servicios de matriculación y revisión técnica vehicular.

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Según la entidad, el hombre estaría vinculado a la oferta indebida de servicios utilizando, de forma ilegal, el nombre de la institución y de sus autoridades para captar usuarios.

Tras el operativo, el implicado fue puesto a órdenes de la autoridad competente, que dispuso el inicio de una investigación previa para determinar posibles responsabilidades penales.

Desde la AMT se insistió en que este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que también afectan la transparencia de los procesos y exponen a los ciudadanos a estafas o documentación irregular.

Construcción improvisada cerca al Centro de Matriculación

En marzo pasado, otro operativo en los alrededores del Centro de Matriculación Vehicular Bicentenario, en el norte, detectó una posible ocupación irregular de un terreno que presuntamente era utilizado para ofertar este tipo de “servicios”.

La intervención estuvo a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que suspendió una construcción improvisada levantada sin permisos en un terreno baldío, en el pasaje Amazonas. Además, inició procesos sancionatorios contra dos locales comerciales y retiró elementos colocados de forma indebida en el espacio público.

📢 #Comunicado | Frente a la detección de personas que ofertan supuestos trámites, ejecutamos acciones inmediatas.



El 4 de abril se aprehendió a un ciudadano vinculado presuntamente a estás prácticas.



✅Con compromiso y transparencia #QuitoRenace pic.twitter.com/JtWixjioND — AMTQuito (@AMT_Quito) April 6, 2026

De acuerdo con el informe municipal, el sitio funcionaba presuntamente como punto de intermediación para trámites vehiculares. El responsable podría enfrentar multas de hasta 50 salarios básicos unificados, conforme a la normativa vigente.

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Las autoridades señalaron que se reforzarán los controles en los alrededores de los centros de matriculación y revisión, donde se concentran estos tramitadores. Asimismo, se recordó a la

ciudadanía que los procesos únicamente se realicen por los canales oficiales para evitar caer en redes informales.

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