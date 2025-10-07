Desarticulan banda delictiva dedicada al robo a personas y vehículos en Quito

Los miembros de esta organización recorrían Quito en busca de sus víctimas

La Policía ha intensificado los operativos de control a vehículos. En el caso de los detenidos, el auto tenía la serie alfanumérica adulterada.

Una banda integrada por ciudadanos ecuatorianos y colombianos fue desarticulada el 6 de octubre de 2025 por la Policía tras una operación ejecutada en el norte de Quito. El grupo, según las investigaciones, se dedicaba al robo armado de personas y vehículos en distintos sectores de la ciudad.

La intervención se realizó en Calderón, en el norte de la ciudad, y dejó como resultado la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, presuntamente implicadas en varios delitos como asaltos a mano armada, robos tipo "sacapintas" y el robo de automotores, mediante asalto como por técnicas de manipulación conocidas como "estruche".

La operación, denominada “FIAC 2697”, se concretó tras semanas de seguimientos y vigilancias coordinadas por agentes de la Policía Judicial. De acuerdo con las investigaciones, los miembros de esta organización recorrían la ciudad en busca de víctimas, a quienes interceptaban para robarles sus pertenencias utilizando armas de fuego.

Vehículos recuperados

Durante la intervención, los uniformados recuperaron dos vehículos reportados como robados y retuvieron un tercer automóvil y una motocicleta con números de serie alterados. También se incautaron cinco teléfonos celulares, un arma de fuego tipo revólver y otros objetos que estarían relacionados con los delitos investigados.

Según fuentes policiales, cuatro de los cinco detenidos tienen antecedentes por delitos como robo, asociación ilícita y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si la banda estaría involucrada en más hechos delictivos registrados en la capital. Por ahora, los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.

Intervención en el sur

En otro operativo en el distrito Quitumbe, en el sur, la Policía aprehendió a tres ciudadanos presuntamente involucrados en el delito de robo a personas.

Durante las verificaciones, se confirmó que uno de ellos registra antecedentes penales. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

