Quito: El daño al espacio público es reiterativo en la 10 de Agosto

La presencia de gente de calle e incluso delincuentes es una amenaza constante con la que conviven los propietarios de locales comerciales situados en la avenida 10 de Agosto y Colón, norte de Quito.

(Puede leer: Quito: La Mariscal se harta y decide enfrentar a los microtraficantes)

Algunos de ellos sostuvieron que quienes deambulan por la zona generan temor en quienes llegan al sector para realizar compras o solo están de paso, ya que su presencia no es inofensiva debido a que atacan a quienes se cruzan a su paso.

Bertha, dueña de un local de lentes en este sitio, reveló que hace 15 días nuevamente un indigente rompió el vidrio de una valla publicitaria que está sobre la acera de la avenida principal. “Vino un tipo de estos un día y después de vociferar, tomó una piedra y la lanzó contra el vitral. Lo mismo hizo del otro lado de la publicidad. Esto no pasa por primera vez. Es la segunda vez que dañan bienes públicos y la gente también debe correrse. La última vez pasó ante la policía, pero no hicieron nada. Dijeron que no podían actuar, pese a que lo vieron destruyendo ese bien”, reclama.

Los vecinos solicitan colaboración de las autoridades para recuperar la paz y brindarles un espacio seguro a sus clientes.

