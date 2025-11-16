Cuatro accidentes se registran en Quito en el día de la consulta

Dos de los accidentes ocurrieron en la avenida Simón Bolívar. La última emergencia dejó 8 heridos en Quito

Ocho heridos dejó un accidente en el sector La Rumiñahui, norte de Quito, en la tarde de este domingo de votaciones.

Los accidentes viales alteraron la normalidad en la jornada de este domingo en la capital, cuando se realizan las elecciones por la consulta popular en Ecuador. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) reportaron cuatro emergencias de ese tipo desde la mañana hasta cerca de las 15:00 de este 16 de noviembre de 2025.

Dos de los accidentes ocurrieron en la avenida Simón Bolívar, en las intersecciones con la autopista General Rumiñahui y con la Ruta Viva. En Ambos casos, la AMT aplicó cierres viales en los carriles hacia el sur de la ciudad en horas de la mañana. Sin embargo, no se reportaron personas heridas.

La tercera emergencia ocurrió entre las calles 6 de Diciembre y Murialdo, en el norte de la urbe. Allí dos buses de transporte público se impactaron y provocaron el cierre de la av. en sentido sur - norte. Las autoridades no indicaron sobre ciudadanos afectados.

Ocho heridos en el norte

El último caso difundido fue un accidente de tránsito en el sector de la Rumiñahui, también en el norte. Allí, ocho personas resultaron afectadas, por lo que 18 socorristas del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atenderlos y brindarles cuidados prehospitalarios.

Algunos de los afectados quedaron sobre la acera, en donde los paramédicos los revisaban y ayudaban a los heridos. El paso en la av. 6 de Diciembre se suspendió hasta trasladar a los afectados a las casas de salud.

Restricción a vehículos pesados comenzará el 1 de diciembre

La mayoría de accidentes de tránsito ocurrió en dos de las vías más importantes de la ciudad: la av. Simón Bolívar y Ruta Viva. Por esta situación, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que desde este 1 de diciembre se aplicarán restricciones en ambas avenidas para la circulación de los vehículos pesados en dos horarios.

Además, los agentes de la AMT efectúan controles aleatorios de los vehículos para verificar que los automotores circulen en los rangos permitidos y respeten las señales de tránsito.

