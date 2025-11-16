María José Pinto vota en Quito y llama a participar en la consulta popular 2025

La vicepresidenta de Ecuador, ejerció su voto en Quito e instó a la ciudadanía a involucrarse en la consulta popular 2025

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, se presentó en un recinto electoral de Quito para cumplir con su deber cívico. Durante el proceso, destacó la importancia de que los ecuatorianos participen activamente en las elecciones y en la consulta popular convocada para este 2025.

Tras emitir su voto, Pinto subrayó que la consulta popular representa una oportunidad para que la población se exprese sobre temas de interés nacional. Señaló que la participación masiva es esencial para consolidar la democracia y garantizar que las decisiones reflejen la voluntad ciudadana.

Mensaje de compromiso y responsabilidad electoral

La vicepresidenta insistió en que cada voto cuenta y que el involucramiento de la ciudadanía es clave para definir el rumbo del país. Invitó a los ecuatorianos a ejercer su derecho con responsabilidad, recordando que la consulta popular es un mecanismo legítimo de expresión democrática.

El proceso electoral de este año incluye, además de las elecciones, una consulta popular que busca recoger la opinión de los ciudadanos sobre temas relevantes para la gobernabilidad. Pinto enfatizó que este ejercicio fortalece la institucionalidad y permite que la voz de la ciudadanía sea escuchada en decisiones trascendentales.

