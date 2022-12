En horas de la mañana de este lunes 26 de diciembre de 2022, día de feriado navideño, la basura se apostaba en algunas calles de la capital: papeles, fundas vacías y llenas de desechos, tarrinas de comida, platos desechables y hojarasca de los árboles que se apuestan en algunos parterres.

Cerca de las 09:00, en la intersección de la avenida Amazonas y Francisco Robles, un soldado azul, miembro de la empresa de Aseo (Emaseo), acumulaba en un rincón de esta transitada zona, los desperdicios que encontraba a su paso.

Con una escoba y recogedor en mano, Galo Grefa madrugó a las 06:00, para cumplir con sus tareas de limpieza en La Mariscal, norte de Quito. Durante tres horas de intenso trabajo, una caminata de casi tres cuadras, ya había acumulado cuatro fundas, de aproximadamente 20 kilos cada una. Todas lucían repletas de basura. Pero esto solo era la cuota de un tercio de su jornada de ocho horas.

El hombre de 38 años cuenta que en la Navidad, es decir, el domingo 25 de diciembre, también trabajó y recogió ocho bolsas de desperdicios de todo tipo. “Nosotros no tenemos feriado. En fechas especiales es cuando más trabajamos para tener limpia y bonita a la ciudad. En esta fecha hubo mucho que recoger. La gente no pone la basura en su sitio. Esperamos que hagan conciencia, no por nosotros, sino por todos. Sería bueno que saquen las fundas en los horarios que son porque sino rompen los perros de la calle y la suciedad es mayor”, pidió Grefa, mientras continuaba su marcha hacia el oeste, en dirección a la avenida 10 de Agosto, otro punto de gran acumulación, según manifestó.

Desde Emaseo se informó que el trabajo que realizarán será ininterrumpido y para el feriado de Fin de Año también cuentan ya con una programación, principalmente porque en esa fecha la basura se incrementa por la quema de monigotes en los barrios, el concurso de la avenida Amazonas y el concierto tradicional que se lleva a cabo en la Concha Acústica, en el sur.

Para estos eventos se emplearán seis hidrolavadoras, tres barredoras, 18 recolectores de carga lateral, 48 de carga posterior, y un contingente humano de 590 obreros de barrido manual.