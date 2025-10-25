Corte de luz afecta a varios sectores del norte de Quito este sábado 25 de octubre

La Empresa Eléctrica de Quito confirmó que trabaja para solucionar el corte de luz en barrios del centro-norte de la capital

Uno de los sectores donde se registró el corte de luz fue en la González Suarez, norte de Quito.

Un sorpresivo corte de energía eléctrica se registró la tarde de este sábado 25 de octubre de 2025 en varios sectores del norte de Quito, generando preocupación entre los habitantes y afectaciones en la movilidad vehicular.

Le invitamos a que lea: Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

Estos sectores resultaron afectados

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) informó que personal operativo se encuentra en el sector de la subestación Olímpico, realizando trabajos técnicos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

Registro Civil amplió horario para sacar cédula el 25 de octubre: ¿Hasta qué hora? Leer más

Según el reporte oficial difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de la entidad, los sectores afectados son Bellavista, Ignacio Bosano, González Suárez, calle Quiteño Libre, Capilla del Hombre y sus alrededores. En estas zonas, vecinos reportaron la interrupción del fluido eléctrico desde primeras horas del día, lo que también generó congestión vehicular debido a la falta de funcionamiento de los semáforos.

🏗️️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Personal operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de la subestación Olímpico, realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Sectores efectados: Bellavista, Ignacio Bosano, González Suárez, Calle Quiteño Libre,… — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 25, 2025

“Personal operativo de la EEQ se encuentra en el sector de la subestación Olímpico realizando trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión”, publicó la empresa en sus redes sociales.

RELACIONADAS Municipio de Quito atendió 14 emergencias por lluvias en el norte de la ciudad

El corte tomó por sorpresa a residentes y establecimientos comerciales, quienes manifestaron su malestar por las intermitencias en el servicio registradas en las últimas semanas. En algunos casos, los locales tuvieron que suspender temporalmente sus actividades.

Hasta el cierre de esta edición, la Empresa Eléctrica de Quito no ha precisado la causa exacta de la interrupción ni el tiempo estimado para la reposición total del servicio. Se recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la EEQ, mientras continúan los trabajos de reparación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.