Concejales cuestionan informe de tasa de residuos en Quito por ser insuficiente

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Concejo Metropolitano analizó el informe de la tasa de basura en Quito, que evidencia menor consumo de agua pero también críticas por cobros altos. Concejales cuestionan la falta de soluciones claras mientras ciudadanos siguen pagando valores elevados.

La Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (TGIRS) continúa generando polémica en Quito. Aunque el Municipio reporta avances, concejales y ciudadanos aseguran que los valores siguen siendo elevados y sin una solución clara.

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Informe del primer trimestre evidencia reducción en consumo de agua

Este martes, el Concejo Metropolitano de Quito conoció el informe de resultados de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (TGIRS) correspondiente al primer trimestre de 2026.

Según datos municipales, el primer mes de facturación registró un consumo de 15 millones de metros cúbicos de agua, por debajo de los 16,1 millones proyectados. Esta disminución, de acuerdo con el Municipio, reflejaría un uso más responsable del recurso hídrico.

Sin embargo, esta reducción también impactó en la recaudación: en febrero se alcanzaron $ 7 millones, cuando el sistema requiere en promedio $ 8. 1 millones mensuales para cubrir los costos de gestión de residuos a cargo de las empresas municipales.

Cobro de la tasa de basura sigue sin solución definitiva

Uno de los principales problemas es que el cobro de la tasa de basura —actualmente incluido en la planilla de agua potable— aún no tiene un mecanismo definitivo, lo que mantiene la situación “en el limbo”.

Mientras tanto, los quiteños continúan pagando valores que, según múltiples sectores, no reflejan la realidad del servicio.

Concejales critican falta de respuestas claras

La concejal Estefanía Grunauer cuestionó duramente el informe presentado, calificándolo de insuficiente y poco transparente.

Según explicó, hace más de un mes se designó una comisión para coordinar con el Gobierno Nacional y la Empresa Eléctrica Quito, con el objetivo de encontrar un método de cobro más justo. No obstante, asegura que no se han obtenido resultados concretos.

Grunauer advirtió que el Municipio trabaja con un catastro de aproximadamente 800.000 medidores, mientras que la empresa eléctrica supera el millón, lo que estaría provocando cobros elevados para los usuarios. “Seguimos pagando valores altísimos y no hay respuestas. La economía de la ciudad no aguanta”, señaló.

Más de 400.000 familias podrían verse afectadas

Por su parte, el concejal Wilson Merino aseguró que la ordenanza aprobada en diciembre fue “mal hecha” y ha impactado directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Indicó que:

Más de 20.000 contribuyentes fueron afectados inicialmente

Solo 900 han recuperado sus valores

Cerca de 400.000 familias podrían estar pagando más por la tasa de basura

Merino también cuestionó el uso del consumo de agua como variable para calcular la tasa, calificándolo como un método inadecuado.

Municipio defiende la medida: 56% paga igual o menos. Desde el Municipio se sostiene que la implementación de la tasa ha sido equitativa para la mayoría de ciudadanos.

El informe técnico señala que:

El 56% de usuarios paga igual o menos que antes

La medida habría contribuido a reducir el consumo de agua en la ciudad

No obstante, estos argumentos no han logrado frenar las críticas ni el descontento ciudadano.

Empresa Eléctrica Quito pone condiciones para asumir el cobro

El posible regreso del cobro a la planilla eléctrica aún está en análisis. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ha planteado varias condiciones para avanzar en un convenio con el Municipio:

Socialización del estudio técnico de la tasa

Entrega del catastro completo de usuarios

Listado de abonados del servicio

Que no exista indexación al consumo eléctrico

El alcalde Pabel Muñoz señaló que depender de la EEQ podría implicar un costo superior a $ 4 millones, cuestionando la viabilidad de esta opción.

Empresa Eléctrica Quito pone condiciones para asumir el cobro

Ante la controversia, el Municipio ha habilitado canales de atención presencial, virtual y oficinas móviles.

Entre febrero y marzo:

Se atendieron más de 46.700 requerimientos

Se alcanzó un 97% de eficacia en la atención

Frente a la presión política y ciudadana, algunos concejales buscan modificar la ordenanza aprobada el 22 de diciembre, con el objetivo de:

Transparentar el cálculo de la tasa

Ajustar los valores a la realidad del servicio

Establecer un sistema de cobro más justo

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