Quito: El comercio informal es un lío con posible salida

Para Azucena Izquierdo, comerciante autónoma regularizada del mercado San Francisco, situado en el Centro Histórico de Quito, resulta difícil creer en los ofrecimientos que hizo hace unos días el alcalde de la ciudad Pabel Muñoz, quien aseguró que “los comerciantes autónomos tendrán lugares específicos para comercializar sus productos sin afectar a los mercados y centros comerciales del ahorro. (...) Alrededor de un mercado no se permitirán las ventas informales con el objetivo de fortalecer el comercio del mercado,”.

“Es una mentira que eso se vaya a hacer. Todos ofrecen lo mismo y ninguno puede hacer cumplir la ley. Al final los únicos perjudicados somos los que estamos dentro de los mercados, pagando servicios básicos e impuestos por el espacio que nos dan. Yo tengo ocho años aquí y he palpado cómo el mercado se queda vacío de a poco porque los informales impiden que la gente ingrese”, relata la mujer.

Tras caminar por las calles del norte, centro, sur y valles de la ciudad fue posible confirmar que los puestos móviles de comerciantes informales aparecen súbitamente en cualquier esquina o acera de alto flujo peatonal, principalmente en sectores muy concurridos.

Algunos utilizan unos coches para mayor facilidad de movilidad en caso de que lleguen miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) a realizar los retiros de rutina.

Alternativas. Hay quienes se dan modos para huir de los controles. Henry Lapo

Este es el caso de Flor, quien vende todo tipo de artículos para el cabello, entre vinchas, peines y tijeras a lo largo de la calle Guayaquil. “Prefiero desplazarme por la acera, en lugar de quedarme parada, así no me pueden quitar la mercadería. Si no he optado por un sitio fijo para trabajar es porque el papeleo que pone el municipio es muy largo y las trabas son demasiadas, si no fuese así, sí me gustaría estar en un sitio fijo”, comenta la señora.

Desde Quito Comercio, entidad del Municipio de Quito, se indicó que mediante dos censos, realizados en 2021 y 2022, se contabilizan 17.062 comerciantes autónomos registrados en todo el DMQ. De esta cifra, el 27,69 % corresponde a personas regularizadas.

Vacíos. Algunos mercados de la capital lucen así. Existen puestos botados. Henry Lapo

Asimismo se dio a conocer que trabajan ya en un plan de reubicación de aquellos que no cuentan con un sitio fijo para desarrollar sus actividades.

Es así que se tiene considerado que 1.385 personas serán “reubicadas de inmediato en espacios disponibles de mercados”. 348 más irán a 11 centros comerciales populares, una vez se apruebe la ordenanza C141. Para 8.000 más se tiene considerado espacios en ferias temáticas y abastecimientos, gestión que arrancará en enero de 2024.

Y finalmente, 860 comerciantes más serán reubicados en quioscos, también desde el primer mes del próximo año.

Mientras tanto, desde el Concejo Metropolitano todavía se espera la reforma de la ordenanza 0280, con la que se podrá realizar la actualización de la normativa sobre el comercio autónomo para iniciar con este proyecto que podría devolver el orden a la capital.

