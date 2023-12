Cócteles para sanar desde adentro

Caléndulas, romero, hierbabuena, tomillo y tréboles morados en macetas de todos los tamaños inundan el patio trasero de ‘Jardina’. En este novedoso espacio, ubicado en La Floresta, centro norte de la capital, la mixóloga argentina Marlene Briceño ha combinado sus dos amores, la herbolaria y la coctelería para crear una carta en la que priman los cocteles a base de plantas medicinales.

Briceño se dedica a la mixología desde hace dieciséis años. Llegó al país en 2020 para ser parte de una inversión comercial, pero justo en ese momento inició el confinamiento.

“De repente mis planes se vieron detenidos y estaba sola, encerrada en casa. Como en ese momento me encontraba estudiando la extracción de botánicos naturales, pues decidí empezar a elaborar macerados y cócteles con plantas, embotellarlos para ver qué pasaba”, recuerda.

Para ese momento, llevaba varios años estudiando herbolaria y coctelería molecular. Su interés por las plantas ya la había llevado a experimentar con nuevos macerados, y durante el 2020 eso se intensificó.

“Se iban abriendo más aristas que nadie estaba explorando y que a mí sí me interesaban. Sin embargo, cuando llegué a Ecuador me encontré con una cantidad de plantas que tenían unas propiedades impresionantes y que se exportaban, pero que no se les daba el valor que realmente tenían. Ahí vi una oportunidad”, asegura.

A su ya nutrido uso de plantas como el romero o el tomillo, se sumaron otras nacionales o de uso común en el país.

La butterfly pea, una flor azul originaria de Tailandia que se ha vuelto popular en tés e infusiones, la flor de Jamaica, la horchata, la guayusa y el choclo fueron incluyéndose en sus preparaciones.

“Ecuador tiene una riqueza maravillosa de plantas. Hago, por ejemplo, una infusión con pelos de choclo que gusta mucho. Cuando vine también me encontré con la hierba Maggi (apio de monte) que me pareció espectacular”, comenta.

Pero el proceso es delicado, pues cada planta tiene sus propiedades, y la extracción debe realizarse en base a lo que se quiere de cada una.

“Hay plantas que, mezcladas con alcohol, pueden ser peligrosas, por lo que hallar el equilibrio es importantísimo. Asimismo, no todas las hierbas tienen las mismas propiedades medicinales simplemente cortándolas y usándolas.

Algunas basta con cortarlas, otras necesitan ser maceradas o tratadas a través de una infusión, o blanqueadas. Siempre dependerá de para qué la quieras utilizar”.

En el caso de la coctelería que ofrece, esta ha sumado a su carta cocteles para subir los ánimos, eliminar el despecho, curar el estrés, seducir, e incluso controlar y reducir dolencias como el dolor de espalda o los cólicos menstruales.

“La gente no me cree hasta que lo prueba. Por ejemplo, a veces llegan chicas con cólicos, y solo les digo que me dejen traerles el coctel que les estoy recomendando, y al rato ya no les duele nada y se van sorprendidísimas”, dice risueña.

Sin embargo, llegar a las recetas definitivas de algunas preparaciones le ha tomado años. El ‘Seducción Mule’, coctel afrodisiaco, señala, le tomó más de siete años. “El equilibrio es clave, y para eso hay que hacer mucha prueba y error”, dice.

Agrega que, si bien los cocteles con plantas medicinales son un eje clave de su trabajo, el objetivo es llevar los sabores de las plantas locales y sus beneficios a la gente. “Trabajo una coctelería con baja graduación alcohólica porque la idea no es que la gente se emborrache, sino que prueben, disfruten, aprendan y se sientan bien”, señala.

Con el afán de difundir su trabajo, esta también realiza barras móviles.

Las plantas, asimismo, son parte de las preparaciones gastronómicas que ofrece, entre ellos postres, elaboraciones de sal y mezclas de café.

La lavanda es una planta clave en varias preparaciones, principalmente los postres. A ella se le atribuyen propiedades sedantes, antiinflamatorias, digestivas, antibacterianas y más. “Es maravillosa”, afirma Briceño.

La coctelería terapéutica, una tendencia mundial

Pese a que se han cumplido casi cuatro años desde el confinamiento, la pandemia dejó un enorme interés por las plantas que se ha traducido en un alza de huertos y jardines urbanos, y que también se ha trasladado a la coctelería. A nivel mundial, ha crecido la tendencia de usar plantas medicinales y frutos con propiedades saludables para crear cocteles, cuyo fin es medicinal. Se usan arándanos, kombucha, albahaca, tomillo, romero y salvia.

Rosso Fizz

Elaborado con macerado de flor de Jamaica, un almíbar cítrico de limón y mandarina y agua con gas, la idea tras este coctel es subir los ánimos. Familia de los tulipanes, la flor de Jamaica tiene múltiples beneficios medicinales, entre ellos bajar de peso, combatir los síntomas de la gripe y ayudar a eliminar molestias de la piel como úlceras, lesiones y abscesos. Mezclada con alcohol, también ayuda a tratar los dolores menstruales.

Sensual Mule

Un giro inusual al clásico y refrescante ‘Moscow Mule’, la Jardina ofrece una versión ligera elaborado con un macerado de jengibre, extraído de la cáscara y gasificado, sumado a un almíbar de mandarina y limón fermentado. Este, sumado al vermouth que añade a la copa, impulsan la seducción y el amor.

Ámala Dama

Ginebra, almíbar de tomillo y el extracto de la Butterfly Pea o conchita azul, y una rama de romero conforman este coctel cuya función principal es superar o paliar el mal de amores o el despecho. La Butterfly Pea, cultivada originalmente en Tailandia, arribó en el país principalmente para su uso en tés e infusiones. Sus propiedades incluyen aumentar el nivel de acetilcolina, el neurotransmisor esencial para el buen funcionamiento del cerebro.

