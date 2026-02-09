Clausuran local por venta de celulares robados en el centro de Quito

¿Sabías dónde terminaban los celulares robados? Operativo en La Marín lo reveló

Operativo conjunto permitió detectar comercio irregular de dispositivos en La Marín, centro de Quito.

Un operativo de control ejecutado durante el fin de semana en el sector de La Marín, uno de los puntos con mayor actividad comercial del centro de Quito, dejó al descubierto un presunto esquema de comercialización de dispositivos electrónicos de origen ilícito.

Un local en La Marín ocultaba un negocio ilegal: así fue el operativo

La intervención fue liderada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que procedió a la clausura de un local dedicado a la venta de equipos tecnológicos.

En el lugar se encontraron 26 teléfonos celulares que constaban como robados, además de una tableta y una cámara fotográfica cuya procedencia no pudo ser justificada.

De acuerdo con información recabada por la Policía Nacional, los artículos habrían sido llevados al establecimiento luego de ser sustraídos para ser desbloqueados y vendidos a precios reducidos.

Las autoridades advierten que este tipo de prácticas no solo vulneran la ley, sino que alimentan redes delictivas que afectan directamente a los ciudadanos.

La líder zonal de la AMC en Manuela Sáenz, Sara Naranjo, recalcó la importancia de la corresponsabilidad social e hizo un llamado a no adquirir productos sin respaldo legal, ya que esta acción perpetúa el mercado ilegal.

Multas y sanciones

El propietario del negocio podría enfrentar una sanción económica de hasta 1.928 dólares, conforme a lo establecido en el Código Municipal. Paralelamente, dos personas que atendían el local fueron aprehendidas por la Policía Nacional para investigaciones relacionadas con el presunto delito de receptación.

