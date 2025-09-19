Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El choque entre un auto y una moto dejó varios herido en la av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito.
El choque entre un auto y una moto dejó varios herido en la av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito.Foto: Cortesía AMT

Choque entre auto y moto deja heridos en la av. Galo Plaza Lasso, en Quito

El auto y la motocicleta se impactaron en la av. Galo Plaza y Rafael Ramos, sector la Luz. Un carril se cerró

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 19 de septiembre de 2025, en la avenida Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, en el sector La Luz, norte de Quito

RELACIONADAS

El ECU 911 informó que en el lugar ocurrió un choque entre un auto y una motocicleta, cuando ambos vehículos circulaban por el carril derecho de la av. Galo Plaza.

La entidad de emergencia señaló que los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegaron al lugar para atender a los afectados y cercar la zona.

Hasta pasadas las 08:00, la ambulancia de los bomberos continuaba en el lugar, pues brindaba atención médica a los heridos.

Los dirigentes del sector de la av. República de El Salvador solicitaron que los agentes municipales realice operativos para evitar más agresiones a los moradores.

Denuncian agresiones contra los residentes de La Carolina

Leer más

AMT recomendó tomar rutas alternas

Debido a la emergencia, la circulación vehicular se suspendió en ese punto de la vía, en uno de los carriles centrales, en sentido sur - norte.

Para evitar retrasos por la congestión vehicula, la AMT recomendó tomar como rutas alternas estas vías:

  • Avenida De La Prensa

  • Av. Eloy Alfaro 

  • Av. 6 de Diciembre

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Choque entre auto y moto deja heridos en la av. Galo Plaza Lasso, en Quito

  2. Israel anunció que usará una “fuerza sin precedentes” en la Ciudad de Gaza

  3. ESPOL reemplaza la tesis por proyectos aplicados en la Feria IDEAR

  4. Volcán Reventador expulsa ceniza y se mantiene bajo vigilancia en Ecuador

  5. Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en vivo en la tercera etapa del Tour de Luxemburgo

LO MÁS VISTO

  1. Daniel Noboa ordena toque de queda en varias provincias: conoce cuáles son

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Daniel Noboa amplía el estado de excepción en Ecuador: se suma una nueva provincia

  4. Gobierno ordena toque de queda en algunas provincias: ¿dónde y qué implica la medida?

  5. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

Te recomendamos