Choque entre auto y moto deja heridos en la av. Galo Plaza Lasso, en Quito

El choque entre un auto y una moto dejó varios herido en la av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito.

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 19 de septiembre de 2025, en la avenida Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, en el sector La Luz, norte de Quito.

El ECU 911 informó que en el lugar ocurrió un choque entre un auto y una motocicleta, cuando ambos vehículos circulaban por el carril derecho de la av. Galo Plaza.

La entidad de emergencia señaló que los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegaron al lugar para atender a los afectados y cercar la zona.

Hasta pasadas las 08:00, la ambulancia de los bomberos continuaba en el lugar, pues brindaba atención médica a los heridos.

AMT recomendó tomar rutas alternas

Debido a la emergencia, la circulación vehicular se suspendió en ese punto de la vía, en uno de los carriles centrales, en sentido sur - norte.

Para evitar retrasos por la congestión vehicula, la AMT recomendó tomar como rutas alternas estas vías:

Avenida De La Prensa

Av. Eloy Alfaro

Av. 6 de Diciembre

