Choque en av. Simón Bolívar y Ruta Viva deja cinco heridos

Una furgoneta y un auto se impactaron en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito

El choque entre un vehículo tipo SUV y una furgoneta dejó 5 personas heridas la madrugada de este 4 de octubre, en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este 4 de octubre de 2025 entre la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en el nororiente de Quito. Según el ECU 911, la emergencia se produjo cuando una furgoneta y un vehículo tipo SUV se impactaron.

El servicio de emergencia indicó que la alerta se reportó en la madrugada, a las 03:50 y que cinco personas resultaron heridas en este siniestro, que se localizó en la zona de Yanazarapata.

Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al sitio para cercar la zona del accidente, por ello, el paso de dos carriles de la Ruta Viva, en sentido Quito - Valle fue suspendido.

Debido a la fuerza del impacto, los vehículos se chocaron contra dos postes, los cuales están afectados. Ahora los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) removerán las infraestructuras dañadas.

#Quito | se registra un siniestro de tránsito entre un vehículo liviano y una furgoneta en la Av.Ruta Viva en sentido Valle - Quito, se coordina de forma oportuna la atención con @AMT_Quito y @BomberosQuito



⚠️Se reporta 5 personas heridas que ya están siendo evaluadas.

⚠️Daños… pic.twitter.com/r7HOid2YLH — ECU 911 (@ECU911_) October 4, 2025

Se desconoce las causas del accidente, pero se presume que los vehículos circulaban a alta velocidad, pues tanto la furgoneta como el auto tienen la parte delantera destrozada. El automotor escolar quedó detenido sobre el poste, mientras que el otro yacía sobre el parterre.

Accidente en El Dorado

El Cuerpo de Bomberos de Quito también reportó otro accidente en el sector El Dorado, en el centro de la capital. En esa zona, dos vehículos se impactaron cuando circulaban sobre la avenida Velasco Ibarra (Oriental).

💥 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Velasco Ibarra, sector El Dorado.



👨🏼‍🚒 Tres personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte de nuestros paramédicos.



⚠️ La vía sentido sur - norte se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/IOdUVm7dmi — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 4, 2025

El incidente vial dejó tres personas afectadas, quienes recibieron atención médica de los bomberos. El tránsito se suspendió en un carril en sentido sur - norte, para atender la emergencia,

