Caso Pico y plata: "No permitamos que la impunidad prime en la ciudad", dice concejal

En la sesión del Concejo Metropolitano de este 29 de octubre de 2024, el edil Andrés Campaña se refirió al caso bautizado por la Fiscalía como Pico y plata', que involucra a agentes de tránsito por presunta concusión.

El pasado 17 de octubre, la Fiscalía realizó múltiples allanamientos que dejó 14 detenidos, entre ellos 10 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes habrían cobrado sobornos a conductores a cambio de no emitir las multas correspondientes por diferentes infracciones, entre ellas el pico y placa.

Le invitamos a leer: Quito: Liberan a los siete agentes de tránsito acusados de pedir coimas

"A la Universidad Central no debería privársele de energía", dice Rector Leer más

El Ministerio Público también investiga la presunta colaboración de un grupo de dueños de remolcadores de vehículos y otras personas que habrían prestado sus cuentas bancarias para recibir el dinero de los sobornos.

En la audiencia, el fiscal del caso solicitó medidas cautelares para los siete agentes, la misma que fue aceptada por la juez a cargo del caso. Con la decisión, los uniformados tienen que presentarse ante la justicia de manera periódica y no podrán salir del país durante las investigaciones.

En su intervención, Campaña cuestionó la decisión de la jueza. "Todo mundo sabe que el pico y placa es la vacuna de los quiteños. Resulta que después del trabajo de la AMT, se dicta medidas sustitutivas y hoy los agentes están laborando nuevamente", dijo.

El edil explicó que mientras los uniformados no sean declarados culpables, seguirán en sus funciones. "Me parece que el Concejo debe tener un pronunciamiento fuerte, exigiendo que esta mal llamada administración de justicia cumpla con su papel y no permita que la impunidad prime en la ciudad", recalcó.

Investigación en curso

Al respecto, Fernanda Racines, en su calidad de alcaldesa encargada y quien presidió la sesión de este 29 de octubre, mencionó que el proceso está en indagación y por ello no se incluyó el tema en el orden del día. "Esperamos que este tiempo transcurra para topar el tema en una sesión reservada en lo que tiene que ver con la Agencia Metropolitana de Tránsito", recalcó.

También recordó que todas las personas son inocentes mientras no haya una sentencia que demuestre lo contrario y agregó que como municipio deben ser "observadores y respetuosos de las leyes y la Constitución".

Racines señaló que si las investigaciones determinan que como consecuencia se debe aplicar una desvinculación de los agentes, se lo realizará bajo los instrumentos jurídicos que permitan hacerlo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!