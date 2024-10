"A la Universidad Central no debería privársele de energía", dice Rector

Los cortes de luz a escala nacional han empujado a realizar ajustes en ciertas instituciones de educación superior que tienen jornadas en la tarde y noche.

Para esta nueva semana, los racionamientos de luz se mantienen en 14 horas diarias, al menos la mitad de ellas son la noche. Como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, las calles y paradas de buses, al quedarse a oscuras, prácticamente lucen vacías.

En el caso de la Universidad Central del Ecuador (UCE), en donde hay aproximadamente 50.000 estudiantes, ciertas facultades pasaron a modalidad virtual debido a los apagones.

El rector de la institución, Patricio Espinoza, señaló este 28 de octubre de 2024 que están estableciendo contacto con el Gobierno para que no se suspenda el servicio. “Consideramos que a la U. Central no debería privársele de energía eléctrica”, dijo. De su parte, Walter Enríquez, procurador de la UCE, recalcó que “lo importante es no perder clases”. Durante el día, la jornada se desarrolla con normalidad.

Plan piloto

Esta semana está previsto que en la Facultad de Administración se inicie un plan piloto que consiste en bajar de 60 a 45 minutos la hora de clase, con el fin de que los estudiantes salgan más temprano y que reciban todas las materias.

Para los estudiantes que reciben la modalidad en línea, la clases sincrónicas se quedan grabadas dos días, posteriormente el alumno debe responder un cuestionario para validar el conocimiento que adquirió.

El rector Patricio Espinosa también señaló que desde la UCE se estudian alternativas a la energía eléctrica, como la eólica, solar y nuclear y pidió ayuda al Gobierno Nacional para financiar los proyectos. Mañana está previsto que entreguen un documento formal dirigido al presidente Daniel Noboa.

