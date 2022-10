Captan una llama dando un paseo en un bus en Quito

En redes sociales se hizo público un video bastante curioso en el que se captó algo inusual. Un usuario en TikTok difundió la imagen de una llama en un bus en Quito.

Si bien no se ha detallado las calles, en la filmación se mira al animalito en la parte trasera dentro de la unidad. Al tiempo, se observa cómo los usuarios no se inmutan ni, al parecer, no se molestan. El bus pertenecería a la cooperativa Bellavista.

Pero esto no ha sido el único caso de mascotas en unidades de transporte o vehículos particulares. En Guayaquil ya se ha difundido los videos, primero, de un chancho que se paseaba en un automóvil, por la avenida Machala.

📌 Una llama fue captada viajando en un bus en la ciudad de #Quito. El "inusual" hecho llamó la atención de la ciudadanía. ⬇️ pic.twitter.com/FJP89C7nHO — Ángel Guanuche (@gb_fabian) October 28, 2022

Allí, el cerdito sacaba la cabeza como si estuviera apreciando el viaje que realizaba en un automotor rojo.

Luego de eso, circuló en redes la historia de un perrito que, asimismo, se bajaba de un bus. Se trataba de Denver, cuyos dueños contaron a EXPRESO su caso particular.