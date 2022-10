Denver, el perro que viaja en bus solo y sin pagar

En Guayaquil la frase ‘busetéate, varón’ es como un patrimonio. La usa desde el ciudadano más pequeño hasta el más adulto, con orgullo porque les da un aire de ‘elegancia popular’. EXPRESO, en este caso, dirá ‘busetéate, perrón’ por Denver, el can que se baja del bus de la línea 16 como un ciudadano más.

Aunque parezca curioso y posible solo en una película de ficción, es real. Esta mascota fue tan ‘sabida’ que salió de su hogar para pasearse y moverse en transporte público hasta el negocio de sus dueños.

Un perro bajando del bus. #Guayaquil es demasiado surrealista JAJAJAJA pic.twitter.com/3bvyzoid12 — 𝐂𝐉 🪐 (@_carlosjimenezn) October 18, 2022

El video en el que se muestra su aventura circuló en Twitter el pasado 18 de octubre, haciendo que todos los internautas se sorprendan al ver la supuesta educación del perro y del conductor, ya que este último frenó completamente la marcha del automotor para dar tiempo a Denver a que bajara, meneando su cola.

El viaje. Captura de pantalla del video en el que el can tomó el bus 705 de la línea 16. Cortesía

La historia de Denver, luego de darse un tiempo de ‘relax’ fuera de las cuatro paredes de su casa, terminó con el reconocimiento a su andanza. Sus dueños, la familia Sanga Shigla, se ríen sabiendo que su can es famoso.

“No es la primera vez que hace eso”, dijo Gladys. Ella maneja un almacén de insumos veterinarios junto con su esposo, Nicolás, en la calle Padre Cayetano Tarruell, en Los Esteros, donde Denver precisamente se bajó.

El can hace más de un mes salió de su vivienda, a unas cuadras del local en Los Esteros, y empezó a seguir a una vecina que llevaba a sus dos perritas hasta el bus que ella tomaría para ir al trabajo. Subió al articulado con la señora y se sentó junto a ella, pero el paseo esa vez no le duró mucho, porque la conocida supo que lo tenía que dejar en el negocio de la calle principal (Padre Cayetano Tarruell) al notar que la seguía. Así es como todos se enteraron de que su familia atendía ahí y que, claro, esa era su parada.

Según Nicolás, esa fue la primera ocasión en que Denver, nombrado así por un personaje de ‘La casa de papel’, llevó a cabo su locura. La del video fue la segunda vez que la familia supo de los viajes gratuitos del can.

En esa ocasión Glenda Avilés, quien labora como controladora de la línea 16 al pie del local de los Sanga Shigla, vio que de la unidad se iba a bajar Denver, por lo que, a manera de broma, le consultó al conductor si el can le había pagado el pasaje. “Él me dijo que no sabía en dónde se le había trepado, pero que había sido por la puerta de atrás, porque el sensor le marcó con la cola”, contó.

El conductor Luis Morán le comentó que paró allí porque era lo correcto. “Me dijo: ‘Tuve que pararle para que bajara bien y no le pasara nada”, explicó Glenda. Mientras que para el mismo Morán, no es ninguna molestia. “Son animalitos indefensos (...) Si tuviera que pararle otra vez, igual lo haría. Y lo dejaría ahí, en su negocio”, confesó entre risas.

Denver. Tiene un año y seis meses y llegó al hogar de la familia Sanga Shigla a los cuatro meses. En el barrio y ahora en el bus todos lo protegen. CARLOS KLINGER

En Guayaquil, la ciudadanía ve con buenos ojos este tipo de actos. “En la Cooperativa de Transporte y Turismo de Baños se supo que hay un can llamado Rabito, que acompaña al conductor a sus viajes. Todos lo aman. Esa tendencia de respeto, que es habitual en el extranjero, es maravillosa. Ahora se sabe de más personas que cuidan y recogen a los animales que son abandonados en las vías, y me alegra mucho que así sea. En medio de tantas noticias negativas en la ciudad, lo que vemos es un aliciente. Necesitamos de más gente buena”, expresó Melissa Carpio, de la Alborada.