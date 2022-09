Emil, con la causa de conquistar Ecuador

El calor de la ciudad no lo agobió. René Emilio Jaime Guevara llegó a Guayaquil y se sintió en casa. Tanto que pudo ver similitudes con su Lima natal. Fue su primera vez en la ciudad y sintió que la arquitectura, las calles y el ajetreo de la gente se parecen mucho a lo que vive en la capital peruana. Pero este viaje no era de placer, pues tenía mucho trabajo que hacer recorriendo todos los medios de comunicación de la Perla del Pacífico.

Emil La Causa es el nombre artístico de este intérprete de 24 años. Su apego por la música urbana ha ido en crecimiento, tras buscar en Medellín, Colombia, su refugio artístico, decisión que está dando sus frutos con un sonido que lleva el barrio a cuestas.

Sacar música constantemente es un requisito para la ex personalidad de televisión peruana. Por eso hoy tiene varios EP en línea, y el que actualmente promociona lleva por nombre Perreo 3mil.

Esto es Perreo 3mil

El peruano niega que comience a involucrarse en el mundo tecnológico, pese a que el nombre de su nuevo EP suene a máquina de última tecnología. Es más bien un juego de palabras con su nombre y el ritmo que quiere presentar. “El nombre Perreo 3mil resume todo el álbum. Son tres canciones de perreo y como mi nombre es Emil, el 3 es la E al revés”.

Está compuesto por Inquieta, Yaper y Under. “Cada vez que lanzo música, yo ya tengo que estar trabajando en lo siguiente. Ya grabé un nuevo video para una serie de canciones que saldrán próximamente. El 13 de octubre se va a estrenar lo nuevo. Mi idea es sacar canciones todos los meses”.

Medellín como inspiración

En el 2020, cuando la pandemia estaba azotando en todo el mundo, el viaje a Medellín fue una decisión impostergable. Desde allí ha hecho que las calles de la capital del departamento de Antioquia lo inspiren. Es el centro del reguetón a nivel mundial. “En Perú no necesariamente escuchan el reguetón que se hace en Colombia. Y tomé el riesgo de inspirarme en su movida urbana, sus calles, sus bares. En Perú funcionan más el latin, pachanga, cumbia. Sin embargo, en Lima está funcionando, pese a ser más duro”.

Emil señala que cada tema que graba pasa por la aprobación de su círculo cercano. “Mi hermana, mis amigos, mi equipo de trabajo opinan. Inquieta fue la canción que más les gustó y sin duda es la que está sacando la cara de esta etapa”.

Así analiza su éxito

Inquieta es el nombrede la canción que más reproducciones ha conseguido en esta etapa, con más de millón y medio de escuchas en Spotify. “Aquí en Ecuador está sonando bien en las radios. Y en Colombia y Perú suena en los lugares para bailar. Es una canción con la que me arriesgué mucho. Me volví más de calle. Mi reguetón antes era más limpio, tenía un público menor de edad, que me seguía de Combate (Perú). Pero ahora doy algo más fuerte. Es un álbum con el que quiero tener más doble sentido y ganar un público mayor”, explicó.

Miembro de La Academia

Emil ya forma parte de La Academia del Latin Grammy. Hace pocas semanas estuvo de visita por sus oficinas y nos confirmó que ahora se alista para dar las votaciones finales para la gala final, que se llevará a cabo en noviembre. “Ya me llegó el correo de que tengo que hacer la votación de los nominados. Me volví socio y para mí es brutal saber que tenemos esta voz de premiar a los mejores. La meta es ganarse uno”.