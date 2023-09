Quito se lleva el primer lugar por índices de desempleo

Quito ocupa el primer puesto como la ciudad con el mayor índice de desempleo. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reveló que en el tercer trimestre de este 2023 la capital está en el escaño superior entre cinco ciudades principales.

El 7.8 % lo tiene esta urbe, seguido de Machala, con un 6 %. El subempleo no mejora este panorama y Quito se sitúa en el cuarto puesto con 15.2 %.

Las estadísticas expuestas no distan de la realidad, aunque en las calles se la palpa con más intensidad, dice Freddy Morocho, de 31 años, graduado de ingeniero comercial y actualmente desempleado. “Los números dicen una cosa, pero otra es ver en el día a día cuánta gente mendiga un trabajo. A veces toca optar por lo que sea, pese a que se ha estudiado la universidad no queda de otra. Ahora mismo manejo un taxi con aplicación. Me quedé sin trabajo desde antes de la pandemia y no he podido encontrar nada. Es esto o no llevar ni un centavo a la casa”, dice.

Profesionales como Morocho cuentan que han dejado de lado sus títulos para tomar trabajos artesanales o técnicos. Gabriela Cervantes se graduó de chef hace media década. Hizo pasantías en un hotel reconocido, pero desde entonces no ha vuelto a incursionar en su carrera.

La necesidad la obligó a aprender el oficio de costura y trabaja en una fábrica textil zurciendo cierres de prendas. “Desde entonces no encuentro nada y todas las noches reviso en las plataformas de empleo posibilidades en mi rama, pero no me llaman. A veces dudo de la seriedad de esos sitios”, agrega.

Anuncios como “se busca auxiliar contable, de bodega, señorita de buena presencia para local comercial o personal a medio tiempo”, son comunes encontrar en paredes, postes o en las ventanas de negocios situados en espacios céntricos y concurridos de la ciudad.

Esthela Sánchez, por ejemplo, dice haber tenido suerte porque un día salió a buscar trabajo y le dieron el puesto para estar en un mostrador, vendiendo artículos de belleza y maquillaje, en el sector La Mariscal.

Plataformas. Son poco confiables o efectivas para algunos ciudadanos, quienes nunca han recibido ni un “no” como respuesta. RENé FRAGA /EXpreso

Ante esta necesidad social de la que es consciente el Municipio de Quito se cuenta con la Corporación de Promoción Económica ConQuito, la misma que, entre otras funciones, cuenta con una plataforma de empleos y un programa de ferias de empleo en donde el ciudadano tendrá contacto directo con el oferente de la empresa que requiere cubrir una vacante.

Este 11 de septiembre se llevó a cabo, durante dos días, este encuentro. María Solís, coordinadora de capacitación y medios de vida ConQuito, contó que a este espacio acudieron 12.000 personas con sus respectivos currículums. La oferta laboral solo daba para 900 plazas.

Aquí participaron 48 empresas enfocadas en diferentes servicios y los puestos o cargos iban desde carreras técnicas hasta profesionales de alto nivel. “El 50 % de los puestos era para bodegueros, auxiliares, ventas y servicios. Esta fue la feria con más vacantes que se ofrecieron, pero la necesidad es muy grande. Se necesita mejorar y reforzar las políticas públicas desde el Gobierno Central. En vista de la acogida y de la problemática que se palpa, el próximo mes realizaremos otro espacio de estos”, concluye la funcionaria municipal.

EXPRESO buscó un pronunciamiento del sector privado y productivo de la ciudad, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.

