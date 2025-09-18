Furgonetas escolares realizan caravanas en el norte de Quito

Busetas y furgonetas realizaron una caravana que recorrió la av. 10 de Agosto, en el sector de La Y, norte de Quito

Imagen referencial de furgonetas escolares. Los vehículos que transportan a estudiantes realizaron una caravana y recorrieron el sector de La Y, norte de Quito.

Decenas de furgonetas escolares se unieron en una caravana la mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025 para recorrer la avenida 10 de Agosto, desde el sector de La Y, norte de Quito.

Los vehículos ocuparon el carril derecho y circularon en fila sobre esa vía, desde la zona de El Labrador hacia el norte de la ciudad. Mientras avanzaban, pitaban. En videos que circularon en redes sociales, se escucha que una persona insta a que "se unan" a la protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

En otras imágenes se observaba a una fila de al menos 12 unidades sobre la av. 12 de Octubre, cerca del parque El Arbolito, también en el norte de la urbe.

La manifestación suele congregar a las unidades escolares sobre las vías, quienes estacionan y dificultan el paso de los demás vehículos. Esta es la segunda vez que realizan este tipo de medidas, pues el pasado lunes se reunieron en el sector de La Carolina y parquearon en la av. De Los Shyris.

ECU 911 informó sobre el tránsito en Quito

La caravana causó congestión en esa zona de la ciudad, pero no se presentaron inconvenientes graves. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no reportó cierres viales por esta causa.

El ECU 911 también señaló que las vías de ingreso y salida al Distrito Metropolitano de Quito están habilitadas. En horas de la mañana indicó que había congestión vehicular moderada en las avenidas Panamericana Sur, Pana Norte, Simón Bolívar, Autopista General Rumiñahui y Manuel Córdova Galarza.

En imágenes emitidas por la entidad se observa que existen patrulleros de la Policía Nacional estacionados en diferentes puntos de esas vías, praa evitar que se suspenda el tránsito.

