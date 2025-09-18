Expreso
Los agentes de la AMT colocaron conos y barreras de protección en un tramo de la av. Oswaldo Guaysamín, para cerrar un punto de la vía.Foto: Cortesía X AMT

¿Cierre vial en Puembo? AMT suspende un tramo de av. Oswaldo Guayasamín

Usuarios reportan que existe una fuerte congestión en la av. Oswaldo Guayasamín, en Puembo, valle del nororiente de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, desde tempranas horas de este jueves 18 de septiembre de 2025, se aplicó un cierre vial en la av. Oswaldo Guayasamín hasta el redondel de Puembo, debido a trabajos de asfaltado que se ejecutan en la zona.

La entidad municipal indicó que la suspensión del paso afecta al carril derecho y central de la av. Guayasamín, en sentido Pifo - Puembo. Por ello, alertó para que los conductores circulen con precaución.

En el sitio se colocaron barreras de bloqueo por seguridad y conos, con el fin de cercar la zona para que los trabajadores municipales realicen la intervención vial.

Varios usuarios han reportado que existe fuerte congestión vehicular en esa vía que conecta con Puembo. Se consultó si el tráfico se debía a supuestas paralizaciones, pero el ECU 911 informó que no existe aglomeración de personas en el lugar y que la circulación estaba habilitada.

¿Cómo están la circulación en las vías de Pichincha?

El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.

Autoridades emiten alerta por niveles altos de lluvias en Quito

Según el último reporte de la entidad de emergencia, con corte a las 08:17 de este jueves, no se reportan manifestaciones ni cierres viales por protestas en ninguna vía de Quito ni de Pichincha.

La AMT también recomendó a los conductores a circular con precaución en las vías, sobre todo en la av. Simón Bolívar y el túnel Guayasamín, debido a la neblina que se registra en la zona. La situación climática se repite por segundo día consecutivo  a causa de las lluvias y tormentas eléctricas que se presentarán en Quito.

