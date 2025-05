Basura en Quito: ¿Quién asumirá la recolección tras finalización del contrato?

En cuatro días, el 18 de mayo de 2025, luego de casi siete años, finalizará el contrato que el Municipio de Quito mantenía con la empresa Recobaq para la recolección de basura en la capital.

Por ello, desde el 19 de mayo, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) asumirá la administración de un tercer taller mecánico, ubicado en Zámbiza, y el mantenimiento preventivo y correctivo de 56 unidades de su flota vehicular.

Según la entidad municipal, esa infraestructura se entregó de forma gratuita por parte del consorcio Recobaq, con el que finalizó el acuerdo que estuvo vigente desde octubre de 2018.

Además, en el marco de ese contrato, se adquirieron 40 camiones recolectores nuevos para Emaseo, se repotenciaron 14 y se contaba con dos back up, con una inversión aproximada de 74 millones de dólares, que también pasarán a ser propiedad de la empresa pública.

De acuerdo con la institución, ese equipamiento garantizará la continuidad operativa de la flota cuyo mantenimiento estará a cargo de Emaseo. El gerente general, Jorge Jaramillo, señaló que cuentan con el respaldo de marcas que les proveerán de repuestos originales para los chequeos preventivos y correctivos de la flota vehicular.

Por su parte, Diego Schmiedl, director de Maquinaria y Equipo de Emaseo, mencionó que las unidades se reciben con un 75 % de disponibilidad y no deben tener pendientes mantenimientos correctivos mayores en motor, caja y transmisión, de acuerdo con el contrato.

Agregó que con la incorporación de dos camiones back up, Emaseo suma 178 unidades, lo que permitirá cumplir con las operaciones de limpieza en la ciudad.

¿Está preparada Emaseo para el trabajo?

Si bien Emaseo ha garantizado la continuidad del servicio, surgen las dudas si la empresa municipal está en la capacidad de asumir esa tarea. María Gabriela Dávila, exgerente general de Emigirs-EP y especialista en temas ambientales, señaló en una entrevista con un medio digital que para recolectar todos los residuos de la capital se necesitan 108 unidades, pero solo hay 87. De ellas, 54 tienen mantenimiento preventivo y correctivo que lo realiza Recobaq.

Dávila también recordó que Emaseo se declaró en emergencia en 2018 debido a que parte de la flota cumplió su vida útil y no estaba operativa al 100 %. Se pregunta si en en siete años la entidad solventó esos problemas para que no vuelva ocurrir una situación similar. “Si no hay una buena planificación y ejecución, los problemas podrían llegar en el mediano y corto plazo”, dijo.

La edil Analía Ledesma mencionó que el 16 de agosto, Emaseo suscribió un contrato complementario con el consorcio Recobaq, que unifica la fecha de terminación del acuerdo, sin destinar para ese propósito recursos adicionales, con beneficios a favor de la empresa pública y consecuentemente para la ciudad, como el taller de mecánica, maquinaria, equipos y herramientas.

