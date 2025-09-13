Banda de asaltantes es capturada en Quito tras operar en múltiples sectores

Capturan a sujetos que asaltaban a bordo de un vehículo en varios sectores de Quito.

La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una banda dedicada a los robos y asaltos en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, tras un operativo que permitió detener a tres sospechosos en flagrancia. La acción se ejecutó la mañana de este viernes en la Av. Padre Luis Bacare, en el circuito Calderón, luego de que agentes detectaran un vehículo blanco con actitud sospechosa.

Le invitamos a que lea: Corte de Pichincha ratifica derechos del río Machángara y exige reparación integral

Durante la inspección del automóvil y de sus ocupantes, las autoridades encontraron un arma de fuego calibre 9 mm con cuatro cartuchos, además de un arma blanca. También se incautaron 16 teléfonos celulares, dos motocicletas reportadas como robadas, una consola de audio, dinero en efectivo y varias mochilas con pertenencias de las víctimas.

Quito: 160 efectivos realizan macrooperativo contra delitos y control de motocicletas Leer más

El coronel Jaime Ruales , comandante del Distrito Metropolitano de Quito, confirmó que el vehículo detenido coincidía con las denuncias de ciudadanos que habían sido víctimas de asaltos en Calderón y otros sectores de la capital.

Modus operandi de la banda

De acuerdo con la Policía, los sospechosos utilizaban camisetas y gorras, algunas con logos de empresas de seguridad, para despistar a las autoridades y a sus víctimas. En varios casos, los delincuentes intentaron disparar contra quienes estaban siendo robados, aunque las armas se encasquillaron.

Los detenidos son dos ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano. El nacional no registra antecedentes judiciales, mientras que se verifica la situación legal de los extranjeros en sus países de origen.

RAPIDA ACCIÓN POLICIAL



En el circuito Calderón, la @PoliciaEcuador logró la aprehensión de tres ciudadanos que cometían asaltos en varios sectores de la capital utilizando un arma de fuego.



#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/AjSW9Dixmm — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) September 12, 2025

Zonas afectadas y denuncias

La banda habría operado en Calderón, La Delicia, Los Valles y Tumbaco, generando múltiples denuncias ciudadanas. Hasta el momento, al menos cinco víctimas han presentado acusaciones formales, pero la Policía estima que se incrementará el número de denuncias tras la detención.

El coronel Ruales indicó que se realizan allanamientos en domicilios del norte y sur de Quito para recolectar más pruebas, incluyendo placas vehiculares que los sospechosos habrían utilizado para camuflar el automóvil blanco en el que se movilizaban.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.