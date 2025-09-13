Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

policía captura a delincuentes
Capturan a sujetos que asaltaban a bordo de un vehículo en varios sectores de Quito.Cortesía

Banda de asaltantes es capturada en Quito tras operar en múltiples sectores

Policía captura banda de asaltantes en Quito tras operativo en Calderón y Tumbaco.

La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una banda dedicada a los robos y asaltos en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, tras un operativo que permitió detener a tres sospechosos en flagrancia. La acción se ejecutó la mañana de este viernes en la Av. Padre Luis Bacare, en el circuito Calderón, luego de que agentes detectaran un vehículo blanco con actitud sospechosa.

Le invitamos a que lea: Corte de Pichincha ratifica derechos del río Machángara y exige reparación integral

Durante la inspección del automóvil y de sus ocupantes, las autoridades encontraron un arma de fuego calibre 9 mm con cuatro cartuchos, además de un arma blanca. También se incautaron 16 teléfonos celulares, dos motocicletas reportadas como robadas, una consola de audio, dinero en efectivo y varias mochilas con pertenencias de las víctimas.

operativos de control

Quito: 160 efectivos realizan macrooperativo contra delitos y control de motocicletas

Leer más

El coronel Jaime Ruales , comandante del Distrito Metropolitano de Quito, confirmó que el vehículo detenido coincidía con las denuncias de ciudadanos que habían sido víctimas de asaltos en Calderón y otros sectores de la capital.

Modus operandi de la banda

De acuerdo con la Policía, los sospechosos utilizaban camisetas y gorras, algunas con logos de empresas de seguridad, para despistar a las autoridades y a sus víctimas. En varios casos, los delincuentes intentaron disparar contra quienes estaban siendo robados, aunque las armas se encasquillaron.

Los detenidos son dos ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano. El nacional no registra antecedentes judiciales, mientras que se verifica la situación legal de los extranjeros en sus países de origen.

Zonas afectadas y denuncias

La banda habría operado en Calderón, La Delicia, Los Valles y Tumbaco, generando múltiples denuncias ciudadanas. Hasta el momento, al menos cinco víctimas han presentado acusaciones formales, pero la Policía estima que se incrementará el número de denuncias tras la detención.

El coronel Ruales indicó que se realizan allanamientos en domicilios del norte y sur de Quito para recolectar más pruebas, incluyendo placas vehiculares que los sospechosos habrían utilizado para camuflar el automóvil blanco en el que se movilizaban.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Clausura de la AMC limitaría la actividad cultural en la Plaza del Teatro

  2. Sudamericano Optimist 2025: Brasil logra el 1-2 en el campeonato juvenil de vela

  3. El ABC de la manipulación: nada que inventar

  4. Liga Nacional de Ecuavóley: logros, audiencia y planes para el 2026

  5. Banda de asaltantes es capturada en Quito tras operar en múltiples sectores

LO MÁS VISTO

  1. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  2. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  3. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  4. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

  5. Mike Albornoz, leyenda de la música ecuatoriana de los 80, falleció

Te recomendamos