Cansados de esperar la ayuda del Municipio, los moradores de la urbanización Cepe, sector La Primavera, parroquia Cumbayá, nororiente de Quito, decidieron organizarse para frenar la inseguridad y de paso recuperar un parque público de 9.184 metros cuadrados de la zona.

Cristian Espín vive aquí hace 16 años. Él es uno de los promotores de la autogestión comunitaria que llevan a cabo las más de 160 familias del sector.

“Este parque ha pasado abandonado muchos años. El Municipio jamás lo ha atendido o ha puesto algo en él. Todo lo que ven lo hemos hecho gracias a la colaboración de todos los vecinos. El ingreso es libre, pero siempre estamos pendientes de que no se convierta en guarida de gente sospechosa. Para que no hayan más diferencias hemos pedido que nos entreguen el predio en comodato, pero un año y medio después no tenemos respuesta”.

Mensualmente realizan una contribución voluntaria para formar una caja común y solventar los gastos que demanda conservar en buen estado el lugar. Así lo sostiene María del Carmen Camacho, otra residente, quien añade que incluso el pago de los servicios básicos del predio lo solventan.

Canchas. Básquet, vóley, tenis y juegos infantiles hay en el lugar. ANGELO CHAMBA

“Las canchas están en buen estado, tenemos baños, es un parque hermoso que no se compara a los otros del sector que están botados, porque nosotros mismos lo cuidamos”.

Pese a esto, una denuncia ciudadana sobre un presunto intento de privatización de esta zona llegó a la Administración Zonal Tumbaco, así como la queja de otros lugareños, quienes adujeron cobros indebidos para ingresar al parque, el cierre permanente de las puertas que flanquean este espacio y el mal uso del espacio público de la vía De Las Begonias, tras iniciar la construcción de garitas.

Este Diario se contactó con el administrador zonal Pablo Játiva, quien aclaró que después de realizar una inspección descartaron una posible apropiación del espacio público, ya que el acceso es libre y las puertas del complejo permanecen abiertas. Sobre el pedido de comodato aclaró que no existe ningún pedido en los registros oficiales.

Asimismo, dijo que no ha receptado denuncias de cobros para usar este espacio y de paso agradeció a los vecinos por la colaboración que realizan voluntariamente. “Nos dan una mano y ayudan mucho porque no tenemos suficiente personal para cubrir todas las zonas verdes, pero sí se debe aclarar que realizar estas acciones no le da derecho a nadie para que cierren el espacio público. Es importante siempre cumplir con la normativa”.

Sobre la construcción de puntos de control en la vía en mención, aclaró que no existen permisos para estas obras y se remitirá una denuncia a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para que tomen las acciones correspondientes.

Ilegal. El cierre de la calle no cuenta con permisos. ANGELO CHAMBA

EXPRESO se contactó con el área de parques y jardines de la Empresa de Obras Públicas (Epmmop) para conocer si han realizado el mantenimiento, pero extraoficialmente se indicó que no lo han hecho porque “los vecinos no han dejado". Han intentado ingresar, pero han encontrado las puertas con candado.

Finalmente, los vecinos solicitaron a las autoridades que les permitan continuar con su labor comunitaria, puesto que su único fin es vivir cómodos y libres de antisociales.