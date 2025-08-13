Así funcionará el Pico y placa en Quito para el 14 de agosto

El Pico y Placa está en vigencia de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes.

El sistema de restricción vehicular Pico y placa regirá con normalidad en Quito el jueves 14 de agosto de 2025. La medida se aplica de lunes a viernes en dos horarios: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00, con limitaciones según el último dígito de la placa. Su incumplimiento conlleva una multa equivalente al 15% del salario básico unificado por una primera infracción.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recuerda que existen excepciones, como vehículos de emergencia, transporte público, autos eléctricos, motocicletas y aquellos con salvoconducto vigente emitido por la autoridad competente. Se exhorta a los conductores a planificar sus desplazamientos y considerar el transporte público o rutas alternas para evitar sanciones.

La medida busca reducir la congestión y los tiempos de traslado en las horas pico. Para reforzar su cumplimiento, la AMT mantiene operativos de control en distintos puntos de la ciudad y recomienda a los ciudadanos consultar las vías habilitadas antes de salir. El jueves 14 de agosto, no podrán circular vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

El Pico y placa se suma a otras acciones municipales orientadas a mejorar la movilidad, como la optimización de intersecciones, el incremento de señalización y el fortalecimiento del transporte público. Estas medidas buscan que el tránsito sea más seguro, eficiente y ordenado.

Se alistan obras en la Av. América

En el marco de estas acciones, la AMT recomienda especial precaución en la zona de la avenida América y Rumipamba, donde se coordina el retiro de un puente peatonal que ha cumplido su vida útil. El 13 de agosto se realizó una inspección técnica con participación de la Secretaría de Movilidad, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y otras instancias. En su lugar se construirá un cruce peatonal repotenciado a nivel de calzada, más seguro y accesible para todos.

El desmontaje del puente está programado para el 25 de agosto y durará cinco días, con trabajos de 21:00 a 04:00 para minimizar el impacto en la movilidad y en la actividad comercial. Durante la intervención, la AMT implementará cierres viales temporales, desvíos controlados y señalización horizontal y vertical para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

