Se aplica Plan Lluvias para mitigar efectos en la Ruta Viva

Hace una semana el vehículo de Susana Ordóñez quedó atrapado entre el fuerte afluente que se formó en el km 8 de la Ruta Viva, en el oriente de la capital, por las intensas precipitaciones. La lluvia inició pasado las 14:00.

En el transcurso de las horas el nivel del agua subió. Y cuando la ciudad comenzó a activarse, vino el caos.

Trabajos en Quito: Se realizará feria de empleo con 1.000 vacantes Leer más

Recuerda que vivió momentos de angustia al ver cómo la gente corría de un lado al otro para protegerse y cada vez la congestión era más intensa.

Le puede interesar: Daniel Noboa Azín: pago de impuestos, multas de tránsito y procesos judiciales

Para Ordóñez, la Ruta Viva está mal diseñada, un ejemplo de esta falla es la colocación poco inusual de la alcantarilla sobre la vereda y está ubicada en el redondel del sector de La Morita. “Así es imposible que el agua fluya”, señaló.

Una rejilla fue colocada en la vereda del redondel de La Morita Angelo Chamba

A esta problemática se suman tres factores que agudizaron el problema de drenaje en la Ruta Viva, a nueve años de su inauguración.

Personal técnico del Municipio de Quito identificó que en el sector existen dos sistemas de riego que bajan del Ilaló y cruzan la Ruta Viva recorriendo varios kilómetros.

Además, la falta de mantenimiento ha hecho que estos canales privados colapsen, pues tiene habilitado una capacidad de tránsito de agua de apenas el 10 %. Con la lluvia esto se desborda y baja por las calles aledañas.

Tragedia en Quito: Niño de 6 años murió arrollado por un bus en Balcón del Valle Leer más

Los sedimentos de los taludes, el material pétreo y no contar con un sistema de alcantarillado pluvial, un sistema de drenaje de agua potable o manejo de riego hace que todo ese material desemboque directamente desde la calle Antonia de León hacia el paso deprimido de la parte baja de La Morita.

Todo el material se acumula y tapona el sistema de drenaje que, sumado a las fuertes precipitaciones, inunda la zona.

En Quito se está tomando medidas preventivas ante las cambiantes condiciones climáticas que afectan a la capital.

Cuadrillas de la Epmmop retiran los escombros de las cunetas. Angelo Chamba

Diana Galárraga, jefa de la Unidad de Operaciones de la Empresa de Agua Potable (Epmaps), explica que mensualmente se limpian 7.400 sumideros de los 144.000 que están inventariados.

Dice que estas acciones no son suficientes, si la ciudadanía no hace conciencia para no botar basura. “En la mayor cantidad de sumideros se encuentran escombros, basura plástica, lo que ocasiona que el material se acumule y tapone el sistema de drenaje que, sumado a las fuertes precipitaciones, inunda la zona”, dijo la funcionaria.

Estamos realizando un trabajo conjunto con las autoridades municipales y la ciudadanía para evitar que se inunde la Ruta Viva y la Morita. Wilson Amaguaña, presidente del GAD de Tumbaco

Epmaps invierte anualmente alrededor de 1 millón de dólares en la limpieza de sumideros y $ 4 millones en la reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado.

Quito se prepara para realizar la ‘DoMinga’ y cuidar del espacio público Leer más

Por su parte, Fernando Tovar, gerente de Obras Públicas, dijo que dentro del Plan Lluvias en esta zona y en el Distrito Metropolitano de Quito están trabajando desde marzo del 2023 con un sistema de planificación que comprende tres fases: mitigación y planificación, trabajos de atención a las emergencias dadas y la tercera fase resiliencia con la ciudadanía.

En coordinación con el COE Metropolitano han determinado zonas de riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Para esto recomienda a la ciudadanía que tome las medidas de control y riesgo para garantizar el buen uso de los sistemas de conducción de agua y también alerten sobre la inestabilidad de taludes que se ha identificado.

Pido a las autoridades que tomen acciones permanentes no solo cuando ocurren las emergencias. Una forma de prevenir es la limpieza constante de sumideros Elena Baldeón, moradora sector Tumbaco 2

Tovar dice que son 14 brigadas que están encargadas de limpiar las cunetas viales, cunetas de coronación, sumideros, canal de riego, pozos, entre otros, que aportan a que exista un adecuado drenaje del agua pluvial. Los trabajos en general registran un avance del 75 %.

El presidente del GAD de Tumbaco, Wilson Amaguaña, dijo que está socializando con la ciudadanía para evitar que boten basura en sumideros y quebradas. Además de una limpieza diaria de sus aceras.

Si te gustó este contenido. ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!