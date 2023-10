Apagón Quito: El caos vehicular fue uno de los principales problemas en la capital

"Desde hoy habrá cortes de luz y algunos semáforos estarán fuera de servicio. Nuestros agentes de tránsito estarán desplegados en las avenidas principales para mantener el flujo vehicular y asistirlos. ¡Baja la velocidad! conduce con empatía". Fue el mensaje que colgó en sus redes sociales la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en sus redes sociales.

Es que precisamente la congestión vehicular fue uno de los primeros problemas que dejó el inicio de los racionamientos de luz que se iniciaron este viernes 27 de octubre de 2023. En muchas avenidas e intersecciones de esos sectores se formaron largas filas de vehículos.

La AMT informó que está gestionando activamente la situación en las vías debido a cortes energéticos de los semáforos en la ciudad. "Queremos recordar a la ciudadanía que sigan las indicaciones de los agentes de tránsito y estén atentos a los cambios en las rutas, respetemos a los peatones y todos los actores viales", indicó la AMT. (Lea además: "Apagones Quito: Confusión en varios sectores por los horarios de racionamiento")

Según el horario anunciado por la Empresa Eléctrica Quito, entre las 08:00 y las 12:00 el primer corte de luz afectó a siete subestaciones y alrededor de 80 barrios de la capital. La afectación fue para los barrios de los sectores: Olímpico, Chilibulo, Miraflores, Cristianía, San Antonio, Conocoto y Nueva Cumbayá.

De 12:00 a 16:00 el turno es de Barrionuevo, La Floresta, Río Coca, Cotocollao, San Rafael, Pomasqui y El Quinche. Mientras que de 16:00 a 18:00 el racionamiento será para San Roque, Diez Vieja, El Bosque, Epicachima, Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa y Santa Rosa.

EXPRESO hizo un recorrido por diferentes establecimientos ubicados en el sector de la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, en el sector de la Comuna y del colegio Mejía, en el centro norte de la capital. (También le puede interesar: "Apagones Ecuador: Entre 07:00 y 18:00 habrá cortes de luz en el país")

En el sector de La Comuna y La Gasca, restaurantes pequeños, panaderías, locales de comida, tuvieron que preparar sus alimentos a la luz de las velas. La queja de la panadería fue que se quedaron con el producto a medio elaborar porque sus hornos dependen de la energía eléctrica.

Mientras que hubo un restaurante que preparaba los alimentos con las linternas de los celulares. La lista de inconvenientes registrados en todos los sitios fue: la facturación electrónica no funciona, ausencia de clientes en los negocios y no se puede realizar los alimentos con facilidad. En el sector de Santa Prisca, estudiantes y peatones tuvieron dificultad para cruzar las calles debido a que los semáforos no funcionaron.

Desde la Eléctrica Quito se impulsa una campaña de ahorro de energía. "¡Cuidemos la energía en el hogar!", señala parte de la recomendación de la Eléctrica Quito.

Sugerencias para el ahorro de energía

Opta por luminarias LED y electrodomésticos eficientes de bajo consumo.

Lava la ropa con agua fría o tiende la ropa mojada en lugar de utilizar la secadora.

Aprovecha la luz solar y usa colores claros en tu habitación.

No dejes el cargador de tu celular enchufado todo el tiempo aunque no esté el móvil seguirá consumiendo electricidad.

No dejes encendidas lámparas, televisores u otros aparatos eléctricos cuando nadie los esté utilizando.

