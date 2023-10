Apagones Ecuador: Entre 07:00 y 18:00 habrá cortes de luz en el país

Hasta la tarde de este jueves 26 de octubre, el calendario de cortes de luz anunciados por el ministro Fernando Santos Alvite no estaba listo.

Al menos en la capital, en donde se mantuvieron reuniones para armar el cronograma que se aplicaría con los racionamientos establecidos.

Es que desde este viernes 27 de octubre inician los cortes de luz desde las 07:00 hasta las 18:00 durante cuatro horas diarias en la Sierra y Amazonía, y tres horas en la Costa. En las noches y madrugadas no se suspenderá el servicio por las condiciones de inseguridad que se vive en distintas ciudades.

El ministro Santos justificó la medida, debido a que el país atraviesa por la peor sequía en los últimos 50 años, especialmente en la región Amazónica, en donde se encuentra el 90 % de las plantas hidroeléctrica que proveen de energía al país. (Lea además: "Apagones Ecuador: Qué ciudades serán afectadas ante eventuales cortes de energía")

Dijo que eso ha llevado a planificar medidas temporales hasta que rija la solución que han planificado. El déficit de generación no es de ahora. Ya lleva varias semanas. No se sentía por la ayuda que estaba brindando Colombia suministrando la energía, que debido a la falta de agua no generaban las plantas hidroeléctricas.

Tenemos que ser sinceros con el país, no alcanza la generación para cubrir la demanda. Fernando Santos, ministro de Energía

Sin embargo, el estiaje también llegó al vecino país y por esa razón han debido disminuir la energía que proporcionaban al Ecuador. Frente a ese escenario, la solución temporal son cortes de luz en el país.

Cada empresa eléctrica hará los racionamientos de la forma en la que cause menos disrupción a los ciudadanos y al sector productivo. La medida será hasta que entre nueva generación que van a contratar. (También le puede interesar: "¿Qué hacer para ahorrar luz en la casa en temporada de apagones?")

Todas las empresas de distribución del país forman parte de un comité, encabezadas por la Eléctrica de Quito, para que contraten generación emergente. “Necesitamos unos 460 megavatios que vendrán ya sea en barcos generadores o soluciones en tierra. Inmediatamente, se iniciará el proceso licitatorio”, dijo.

Alentó que si tienen la solución para mediados de noviembre, posiblemente a mediados de diciembre o para Navidad, ya estará en pleno servicio y la necesidad de cortes cesará. De igual forma, si es que llueve en el país, los cortes se reducirán.

Según el ministro, la razón del problema es que de los años 70 el monopolio en la generación de electricidad ha estado en manos del Estado y el sector privado no ha podido ingresar.

Por eso para él es esencial que se abra al sector privado las áreas eléctrica, petrolera y de minas. Resaltó que hay enorme interés en invertir en generación. El costo de la emergencia será de 160 millones de dólares, en los que no se incluyen los 80 que se destinarán a la compra de gas natural para generar electricidad en la sequía.

