Todos-los-servicios-en-linea-de-la-AMT-se-encuentran-habilitados-800x445
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que este jueves 4 de septiembre de 2025 realizará un mantenimiento programado en su infraestructura tecnológicaCortesía

AMT anuncia mantenimiento programado: servicios en línea no disponibles

Los servicios en linea de la AMT no estarán disponibles en estos horarios

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó que este jueves 4 de septiembre de 2025 realizará un mantenimiento programado en su infraestructura tecnológica. Por esta razón, los sistemas y servicios en línea disponibles en www.amt.gob.ec no estarán operativos desde las 17:30 hasta las 22:00.

Servicios en línea suspendidos por mantenimiento

La entidad recomendó a los usuarios planificar sus trámites con anticipación para evitar inconvenientes, ya que durante estas horas no será posible acceder a servicios como pagos en línea, consultas de multas, reservas de citas y otros trámites digitales.

La AMT señaló que esta medida busca mejorar la estabilidad y seguridad de sus plataformas digitales, garantizando un servicio más eficiente a los ciudadanos. Se espera que los sistemas vuelvan a funcionar con normalidad después de las 22:00 del mismo día.

Para mayor información y actualizaciones, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de la AMT o seguir sus canales de comunicación en redes sociales.

