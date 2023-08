Los hoteles u hostales ya no son la primera opción para aquellos que buscan alojarse temporalmente en una ciudad distinta a la que residen. La presencia de plataformas digitales donde se ofertan departamentos amoblados para cierto número de personas y con costos de estadía módicos hoy en día son la tendencia.

Esto, a más de no ser ajeno para Quito, principalmente en zonas financieras y céntricas como la González Suárez, República de El Salvador, La Carolina, en el norte; también se ha convertido en un punto de inflexión para los propietarios de hoteles de 5, 4 y 3 estrellas; y también en una motivación para reinventarse algunos hostales de la capital.

Norman Bock, presidente de la Asociación de Hoteles de Quito, sostiene que debido al surgimiento de esta modalidad de arrendamiento que se genera a través de las plataformas su sector se ha visto afectado en al menos un 10-15 %.

Últimamente han proliferado los hostales que ni siquiera cuentan con permisos municipales. Esto debe ser controlado y la gente puede denunciar para evitar delitos Juan Francisco Orquera,

Subcomandante DMQ

“Estos sitios cobran entre 40 y 50 dólares con nosotros que en realidad realizamos una inversión millonaria para dar un buen servicio. Además, pagamos impuestos, obtenemos permisos de funcionamiento, estamos sujetos a lo que nos piden los organismos de control, mientras que ellos están exentos de todo esto. Es una competencia desleal y los invitamos a que sean parte del sector de alojamiento formal”, añade.

El hombre, en calidad de dirigente, comenta que este malestar lo enfrentan desde 2017, año en el que tomaron presencia estos sitios que alojan a todos los interesados en poner en arriendo, pasajeramente, sus suites o departamentos.

No se oponen a que todos trabajen y tengan ingresos, asegura, pero sí exige que las autoridades municipales y gubernamentales regulen estas modalidades a través de un reglamento claro y completo.

A través de unas cifras a las que accedió EXPRESO se conoció que en Quito existen cerca de 8.000 unidades de alojamiento, solo en uno de las tres principales websites de este estilo. De estos, el 45 % están ocupados la mayoría del tiempo.

Desde el área de los hostales, Juan Merino, propietario de una casa residencial situada en el sector La Mariscal, centro norte de la ciudad, optó por sumarse a lo que está en tendencia para generar ingresos en su negocio, ante la ausencia de residentes que llegan mensualmente.

Pese al temor que tuvo por arrendar sus habitaciones bien amobladas a personas que conocería pasajeramente por internet, corrió el riesgo.

“Era eso o no tener plata para pagar las cuotas que debo de este negocio. Hasta ahora no me ha ido mal, incluso tengo más hospedajes online que presenciales. La era digital nos obliga a cambiar hasta en esto”, acota.

En lo que sí concuerdan los representantes de ambas modalidades de alojamiento es en que optar por espacios sin conocerlos presencialmente podrían ser aprovechados como oportunidades para delinquir.

Así lo corrobora el subcomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Francisco Orquera, quien revela que en lo que va del año han receptado ocho denuncias por delitos cometidos en sitios de residencia a través de plataformas digitales, pero también aclara que las cifras negras (aquellos que no denuncian) son superiores.

Solo en el Distrito Eugenio Espejo se reportó el 75 % de los eventos (6). El 25 % restante se divide equitativamente entre La Delicia y Calderón. La modalidad que más se usa es la estafa (63 %) y el robo de las viviendas o departamentos alquilados ocupa el 37 %. La Policía recomendó a la ciudadanía reportar al ECU 911 situaciones extrañas vinculadas con este tipo de negociaciones.

Nos ha perjudicado en parte las aplicaciones de alojamiento temporal. También se debería obligar a que paguen impuestos, porque nosotros lo hacemos Rosa Montenegro,

propietaria hostal

Opciones. Existen departamentos que son arrendados para ingresarlos a dichos sitios en calidad de alternativas para turistas nacionales y extranjeros.