Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

incendios forestales
El riesgo de incendios forestales aumenta considerablemente en Quito en zonas boscosas y por quemas a cielo abierto.cortesía

Alcaldía recuerda la multa por causar incendios en Quito, ante calor intenso

El Inamhi prevé ráfagas de viento en Quito, que incrementan el peligro de incendios forestales

El riesgo de incendios forestales en Quito se incrementa significativamente. Ante esta situación, el Municipio capitalino hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar quemas agrícolas y asegurarse de apagar correctamente fogatas o brasas, especialmente en las zonas más vulnerables del Distrito Metropolitano.

Le invitamos a que lea: Metro de Quito destaca millones de viajes y edil reitera “riesgo”

Estas son las multas 

La Ordenanza Metropolitana 075-2004 establece sanciones económicas para quienes incumplan estas normas. Las multas varían según la gravedad de la falta:

  • Faltas leves: hasta $1.150

  • Faltas graves: hasta $2.115

  • Faltas muy graves: hasta $35.250

En Quito, existen 17 zonas de alto riesgo, donde la vegetación colinda con asentamientos humanos, aumentando la probabilidad de que un incendio genere afectaciones.

Entre las áreas críticas se encuentran el parque metropolitano Guangüiltagua, Chilibulo, Guápulo, El Panecillo y las laderas del Pichincha, entre otras.

pabel muñoz - frecuencia quiteña

Pabel Muñoz: “Quito necesita 117 millones para obras y seguridad”

Leer más

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que del 9 al 12 de septiembre de 2025, se prevé un incremento en la velocidad del viento a lo largo del Callejón Interandino. 

Las ráfagas podrían generar afectaciones puntuales, aumentando la vulnerabilidad de las zonas propensas a incendios. 

Alerta del Inamhi

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alcaldía recuerda la multa por causar incendios en Quito, ante calor intenso

  2. Operativo Frontera Norte 2: incautan 103 bienes en nueve provincias del Ecuador

  3. Contraflujo en la av. Oswaldo Guayasamín, desde el aeropuerto hacia Quito

  4. Jorge Rausch: “Cada plato debe contar una historia”

  5. Moradores de El Paraíso exigen regeneración urbana en sus peatonales

LO MÁS VISTO

  1. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  2. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  3. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  4. La historia de Isabella Ladera y Beéle: ruptura, indirectas y nuevo escándalo digital

  5. Organizaciones buscan la revocatoria de asambleístas azuayos

Te recomendamos