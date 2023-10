Eric Adams: esto fue lo que dijo el alcalde de New York en Quito

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó a la Cancillería del Ecuador, la tarde del viernes 06 de octubre, como parte de la agenda que tiene programada para visitar cuatro países de la región en vista de la seria crisis migratoria que enfrenta la ciudad norteamericana.

(Puede leer: Quito: Ocho delincuentes se llevan 40 mil dólares de un local de ropa del norte)

Choque múltiple en la Simón Bolívar: la concretera habría perdido los frenos Leer más

En sus declaraciones aseveró que este problema de movilidad humana es una amenaza global que debe ser abordad por toda la comunidad mundial, así como se lo hizo con la llegada de la pandemia.

Con esta visita, Adams busca conocer cuál es la realidad de los países de donde provienen la mayor cantidad de migrantes irregulares que hoy por hoy se asientan en la Gran Manzana.

Entre sus declaraciones mencionó que, según las cifras a las que ha tenido acceso, conoce que el número de migrantes se ha triplicado así como las solicitudes de asilo político a nivel mundial.

“Para manejar (este problema), tenemos que diagnosticar adecuadamente cómo estamos y diseñar el tratamiento adecuado para solucionarlo. Los números no mienten. Pero no hemos hecho el cambio de mentalidad necesaria para manejar la crisis como la tenemos hoy. En esta región de las Américas hemos sido testigos de una crisis que se está agudizando a lo largo del tiempo y no se ha estabilizado en este período”, expuso el burgomaestre neoyorquino.

El Banco Mundial financiará proyecto de infraestructura urbana en Ecuador Leer más

La ciudad que Adams dirige es una donde reside el mayor número de ecuatorianos y respecto a la desinformación que existe sobre las redes de migración irregular hizo un llamado para combatirla ya que es una medida que pone en riesgo la vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!