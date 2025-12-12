Alarma en Puembo: denuncian tala de árboles y suspenden obra en el Chaquiñán

La mañana del jueves 11 de diciembre, residentes del sector de Puembo alertaron sobre una presunta tala de árboles en la salida del Chaquiñán.

La mañana del jueves 11 de diciembre, residentes del sector de Puembo alertaron sobre una presunta tala de árboles en la salida del Chaquiñán, a la altura de la urbanización Arrayanes.

A través de redes sociales, los vecinos denunciaron la presencia de maquinaria y personal que, según afirmaron, estaba cortando árboles pese a que hasta hace pocos días existía una medida cautelar que prohibía este tipo de intervenciones.

Indignación en Puembo por tala de árboles:

La preocupación creció al difundirse imágenes donde se observan troncos de gran tamaño ya cortados y un video en el que se aprecia a trabajadores utilizando motosierras mientras la comunidad intenta detener la acción. Esta situación generó indignación y un llamado urgente a las autoridades.

Vecinxs y amigxs, DIFUNDAN YA Están cortando árboles en este momento al salir del Chaquiñán, altura de los Arrayanes. Necesitamos que este mensaje llegue a todos. pic.twitter.com/E7CpaB9dMb — ColecGeneroAccionPol (@ColecGeneroAcPo) December 11, 2025

Ante la denuncia ciudadana, la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito acudió al lugar junto con técnicos de la Administración Zonal Tumbaco para realizar una inspección. Tras verificar la documentación del proyecto, la entidad informó que, aunque existía una licencia de aprovechamiento forestal, esta debía ser actualizada conforme a la normativa ambiental vigente.

Como medida inmediata, la Secretaría dispuso la suspensión total de las actividades de tala hasta que el permiso sea regularizado y se garantice el cumplimiento de la normativa.

Ambiente frenó la intervención

Además, la institución señaló que el proyecto involucrado deberá ejecutar un plan de restauración ambiental que incluya la reposición de la cobertura vegetal afectada mediante la siembra de especies nativas en Puembo. Este proceso busca fortalecer la conectividad ecológica del sector y aportar a la recuperación del ecosistema local.

📢#Comunicado| Informamos a la ciudadanía que, tras una inspección interinstitucional en Puembo, por una denuncia de tala, se dispuso restaurar la cobertura vegetal del área intervenida con especies nativas, garantizando la recuperación del ecosistema local.#QuitoRenace pic.twitter.com/hZN455zBdX — Ambiente Quito (@ambientequito) December 11, 2025

Las autoridades municipales recordaron que continuarán con los controles para asegurar la protección de los recursos naturales del Distrito Metropolitano de Quito. También destacaron la importancia de las denuncias oportunas de la ciudadanía, que permiten activar acciones rápidas para evitar daños ambientales irreversibles.

