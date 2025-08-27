Águila fue rescatada tras quedar atrapada en un cerramiento en el norte de Quito

Águila atrapada en cerramiento fue rescatada por Bomberos Quito en el norte de la ciudad

Bomberos rescataron a un águila que quedó atrapada en la malla de un cerramiento en el norte de Quito.

Un águila fue rescatada por el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) luego de quedar atrapada en la malla metálica de un cerramiento en el sector de Pinar Alto, en el norte de la capital.

Según el reporte de la institución, una llamada ciudadana alertó sobre la presencia del ave de rapiña que permanecía inmovilizada a más de dos metros del suelo, sin poder liberarse por sus propios medios.

Operativo de rescate del águila en Quito

Efectivos de Bomberos Quito llegaron al lugar y utilizaron una escalera para acceder al punto exacto donde se encontraba el animal. El águila fue hallada en evidente estado de nerviosismo, pero sin heridas visibles.

Los uniformados comprobaron que el ave no presentaba lesiones y procedieron a liberarla. Posteriormente, fue devuelta a un bosque cercano, para que pudiera reintegrarse de inmediato a su hábitat natural.

🦅 #RescateAnimal | Nuestra misión de salvar vidas no tiene límites y lo demostramos con cada rescate.



🚒 Quedamos sorprendidos cuando recibimos un reporte de un águila atrapada en una malla de un cerramiento en el sector del Pinar Alto, así que nos movilizamos de inmediato para… pic.twitter.com/irABV4KLXq — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 27, 2025

Águilas en Quito y su importancia ecológica

En Quito y sus alrededores es posible observar águilas andinas y otras aves rapaces, especies que cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, al regular la población de pequeños mamíferos y otras especies.

El CBQ recordó a la ciudadanía que, en caso de encontrar fauna silvestre en riesgo, se debe evitar la manipulación directa y dar aviso inmediato a las autoridades competentes para garantizar un rescate seguro.

