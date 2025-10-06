Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Ataque. Los infractores fueron sorprendidos por los agentes de tránsito, cuando vandalizaban el mural en El Labrador.
Ataque. Los infractores fueron sorprendidos por los agentes de tránsito, cuando vandalizaban el mural en El Labrador.Foto: Cortesía X AMC

Agentes sancionan a 8 personas por vandalizar un mural en El Labrador, norte de Quito

Los infractores deberán pagar una multa de 235 dólares a Quito por atacar el intercambiador de El Labrador 

Apenas un mes duró la restauración del mural en el intercambiador en El Labrador, en el norte de Quito. La obra quedó dañada, después de que un grupo de once personas vandalizó las paredes de uno de los carriles del paso a desnivel.

RELACIONADAS

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó este 6 de octubre de 2025 que los agentes civiles de tránsito sorprendieron a los infractores cuando atacaban la obra.

Ellos llevaron brochas, spray y tarros con pintura negra y dibujaron rayones sobre una de las paredes del mural, cuya obra fue plasmada en un diseño de 10.000 metros cuadrados, el cual exhibía figuras de trigo y maíz, que representaban la producción agrícola.

Los infractores fueron retenidos y luego sancionados por las autoridades municipales. Ocho de ellos son ecuatorianos y ahora deberán pagar una multa de 235 dólares cada uno por dañar el bien público. 

Feria de empleo

Trabajo en Quito: feria laboral ofrece 2.000 plazas por Navidad

Leer más

Infractores venezolanos

Los otros tres sospechosos tienen nacionalidad venezolana, quienes fueron entregados a la Policía de Migración para verificar su situación legal en el país.

El municipio hizo un llamado a que la ciudadanía denuncie ataques similares para evitar daños a los bienes públicos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alimentos Real presenta en Samborondón su portafolio de productos

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 7 de octubre de 2025

  3. Agentes sancionan a 8 personas por vandalizar un mural en El Labrador, norte de Quito

  4. Leones del Norte vs. Emelec: ¿cuándo y dónde se jugará el partido de Copa Ecuador?

  5. Reina de belleza internacional revela que será operada por cáncer de mama

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos