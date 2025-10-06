Agentes sancionan a 8 personas por vandalizar un mural en El Labrador, norte de Quito

Los infractores deberán pagar una multa de 235 dólares a Quito por atacar el intercambiador de El Labrador

Ataque. Los infractores fueron sorprendidos por los agentes de tránsito, cuando vandalizaban el mural en El Labrador.

Apenas un mes duró la restauración del mural en el intercambiador en El Labrador, en el norte de Quito. La obra quedó dañada, después de que un grupo de once personas vandalizó las paredes de uno de los carriles del paso a desnivel.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó este 6 de octubre de 2025 que los agentes civiles de tránsito sorprendieron a los infractores cuando atacaban la obra.

Ellos llevaron brochas, spray y tarros con pintura negra y dibujaron rayones sobre una de las paredes del mural, cuya obra fue plasmada en un diseño de 10.000 metros cuadrados, el cual exhibía figuras de trigo y maíz, que representaban la producción agrícola.

Los infractores fueron retenidos y luego sancionados por las autoridades municipales. Ocho de ellos son ecuatorianos y ahora deberán pagar una multa de 235 dólares cada uno por dañar el bien público.

Infractores venezolanos

Los otros tres sospechosos tienen nacionalidad venezolana, quienes fueron entregados a la Policía de Migración para verificar su situación legal en el país.

El municipio hizo un llamado a que la ciudadanía denuncie ataques similares para evitar daños a los bienes públicos.

