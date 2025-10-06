Trabajo en Quito: feria laboral ofrece 2.000 plazas por Navidad

El miércoles 15 de octubre del 2025, de 09:00 a 14:00, se desarrollará la Segunda Feria de Empleo, impulsada por Conquito, en la capital. Será una oportunidad, para que las personas que buscan trabajo, accedan a opciones que se abren por la temporada navideña y que podrían extenderse.

En entrevista con EXPRESO, Andrea Cueva, coordinadora de capacitación de Conquito, explicó que el lunes 13 y martes 14 de octubre, desde las 09:00, se habilitará el registro para obtener turnos. Es necesario que los interesados se inscriban digitalmente, para que puedan acudir.

Esta entidad del Municipio de Quito detalló que existen 2.000 vacantes para ventas, atención al cliente, personal para restaurantes, call center y polifuncionales. Estos trabajos están relacionados con puestos que se abren por la Navidad, indicó.

La Segunda Feria de Empleo de este 2025 se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito, en la avenida Amazonas, norte de la ciudad. Solamente se permitirá el ingreso de quienes cuenten con el turno digital. Se espera la inscripción de 12.000 personas.

¿Cómo inscribirse de forma digital a la Feria de Empleo?

Los ciudadanos que buscan trabajo y quieren ser parte de la Segunda Feria de Empleo deben acceder a este link.

Deberán ingresar datos como nombres, número de cédula, edad, correo electrónico y el detalle de si están empleados o desempleados.

Tienen que ir al link: Obtener turno.

En ese proceso digital deben escoger el horario en el que pueden acudir y aceptar.

Conquito responderá con un correo electrónico en el que llegará el código QR con la información del turno e indicaciones generales. Hay que revisar el Spam. El QR deben descargarlo o imprimirlo y llevarlo a la feria.

En la feria, las empresas no harán entrevistas a los interesados. Eso se coordinará después. Habrá la oportunidad de que dejen las hojas de vida, por eso se les recomienda llevar al menos cinco. El turno digital les permite hacer un recorrido de 30 minutos por los diferentes stands de la feria.

La experiencia de la feria de julio

Según Conquito, en la feria del 18 de julio hubo 2.119 vacantes disponibles. Más de 600 personas consiguieron trabajo en esa feria.

