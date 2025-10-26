Adultos mayores impulsan memoria gastronómica en Quito

Con el aroma del pan recién horneado y las risas compartidas como ingrediente principal, el Centro 60 y PiQuito Los Chillos impulsa la escuela de educación popular de memoria gastronómica “Yachachik en Sabor y Memoria”, una iniciativa que busca rescatar los saberes y sabores ancestrales que han perdurado en las parroquias rurales de Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Pintag.

El proyecto forma parte del nuevo modelo de atención de 60 y PiQuito, que reconoce a las personas adultas mayores como protagonistas activos de la vida comunitaria. En este espacio, la cocina se convierte en un punto de encuentro donde confluyen la autonomía, la interculturalidad, la solidaridad y la igualdad, principios que guían el trabajo del Patronato San José en su misión de fortalecer la participación y el aprendizaje intergeneracional.

“Yachachik en Sabor y Memoria” crea un entorno donde las y los adultos mayores comparten sus conocimientos culinarios con nuevas generaciones, mientras refuerzan la identidad cultural y los lazos comunitarios. Cada encuentro se transforma en un diálogo entre la historia y el presente, en el que las recetas tradicionales reviven como símbolos de resistencia y memoria colectiva.

Además, la iniciativa incluye proyecciones audiovisuales sobre Economía Popular y Solidaria, orientadas a motivar a las personas mayores a convertirse en emprendedores gastronómicos, generando oportunidades para el desarrollo de economías locales sostenibles.

Durante los últimos meses se han realizado talleres de gastronomía, nutrición y educación financiera, junto con un proceso de levantamiento de recetas tradicionales que pronto integrarán un recetario digital. Gracias al trabajo conjunto con ConQuito y la Secretaría de Salud, se han incorporado prácticas de manipulación segura de alimentos y criterios nutricionales, sin alterar la esencia ancestral de cada preparación.

En la tercera semana de octubre, la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) se sumará al proceso con talleres de panadería, repostería, cocina nacional e internacional, distribuidos en ocho sesiones por módulo.

El proceso culminará con la Segunda Feria Gastronómica, prevista para noviembre de 2025, donde se presentará la primera edición del Recetario Digital de Sabores y Memorias, una obra que reunirá 12 recetas representativas de los valles de Los Chillos y Calderón, escritas con la pasión y el sabor de quienes han hecho de la memoria un ingrediente indispensable de su cocina.

